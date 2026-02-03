今「土地公尾牙」！命理師教3招接財運 做1事衰整年

今日做3件事迎好運。（示意圖／翻攝自pexels）





今（1）日是民俗上俗稱的「土地公尾牙」，民俗專家王老師分享，民眾若能在這天做好三件事，有助於替2026年累積好財運，同時也提醒務必避免「造口業與抱怨」，以免把負能量帶進新的一年。

王老師指出，今年土地公尾牙的隔天正好是二十四節氣中的「立春」，在命理觀點中，立春象徵新舊能量正式交接，因此前一天的土地公尾牙，被視為真正意義上的「尾牙日」，更是為來年翻轉運勢的重要時機。

做好三事延續財運

王老師建議，首先可回到平時常參拜的土地公廟「謝恩」，感謝土地公一年來的庇佑，而非只著眼於求財；其次，將拜過的供品分送給家人或員工享用，象徵「食福」，讓福氣共享、財氣回流；最後，趁著立春前主動聯絡並感謝今年曾伸出援手的貴人，延續善緣，也為未來鋪路。

王老師也提醒，土地公尾牙當天忌諱口出惡言或對工作、夥伴抱怨，否則容易把舊一年的晦氣與負能量，一併延續到新的一年，影響來年的整體運勢。

