今「大寒」常見睡了一覺就落枕！ 中醫節氣養生首推「泡腳」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今（20）日是二十四節氣的最後一個「大寒」，是一年中寒氣最盛的時節。中醫師提醒，此時最容易影響肩頸、後腦與頭部經絡，常見出現肩頸僵硬、緊繃，甚至合併頭痛、頭脹等不適，更常常有人睡了一覺就突然落枕，往往針灸後可以立即改善疼痛。另外，中醫認為「寒從腳下生」，建議泡腳可溫通足部經絡，幫助驅寒暖身、改善手腳冰冷。

在傳統農業社會，大寒正值歲末年終，古人說：「小寒不如大寒寒，大寒之後天漸暖。」意謂當寒冷走到極點，轉機也正悄然醞釀。

中醫師游晏楠表示，從文化與養生觀點來看，冬末重在「藏養」。中醫有言：「冬不藏精，春必病溫」，若在寒冷時節未能好好調養身體，來到春天便容易受到病邪侵襲。因此，大寒養生應順應冬季「保陰潛陽」的原則，避免耗損陽氣，也不宜過度進補。日常生活中應注意保暖、規律作息、飲食溫潤，讓身體在靜養中蓄積能量。

大寒節氣常見症狀、不適有哪些？游晏楠說，在氣候最寒冷的時期，人體的血管收縮、循環變慢、免疫力較弱，容易出現手腳冰冷、關節痠痛、疲倦、感冒或心血管不適等狀況。對於長者、慢性病患者或體質虛寒者，更需要特別留意保暖與作息。

中醫強調防寒保暖，護好「三個部位」尤其重要： 1. 頭頸部：外出可配戴帽子、圍巾，避免寒風直吹。2. 腹部與腰部：腹部受寒易影響腸胃與代謝。3. 腳部：腳暖則全身暖，可穿厚襪、泡溫水足浴。

游晏楠指出，過往經驗，這個季節常有病人睡了一覺就突然落枕，脖子肌肉緊繃、轉側不利，會痛苦地扶著脖子或肩膀來就醫，往往觸診肌肉時都像石頭般堅硬、毫無彈性可言，難怪姿勢不良或睡一覺起來就會落枕，針灸後可以立即改善疼痛，再利用三九貼貼於患部，持續放鬆及給予肌肉能量修復。

游晏楠建議，冬天氣溫越來越低，寒氣容易從足部入侵，可以多「泡腳」，足暖則全身暖，每日睡前以溫水泡腳15～20分鐘，可促進下肢血循、暖腎養陽。大寒不只是寒冷的終點，也是春天的起點，在這個節氣好好保暖、調養飲食與作息，不僅能安然度過寒冬，更能為接下來的春季健康打下穩固基礎。

