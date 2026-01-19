今｢大寒｣濕冷越晚越冷! 北北基宜大雨特報、明起北部低溫下探10度

氣象署指出，今（20）天白天北部及宜蘭預測高溫約17至18度，花東20至22度，中南部24至25度。 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 今（20）天是24節氣的「大寒」，今晨截本島平地的最低氣溫為台東縣東河鄉11.1度。中央氣象署指出，今日受到強烈大陸冷氣團南下影響，清晨北部及宜蘭低溫約15至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭預測高溫約17至18度，花東20至22度，中南部24至25度，不過到了晚上，各地溫度跟今日清晨相比會更低。

天氣方面，氣象署於今天凌晨2點30分針對北北基宜發布大雨特報。基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有廣泛且持續性的降雨，並有機會發生局部大雨，新竹以北地區也有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島則有些零星短暫雨，中南部地區仍維持多雲到晴的天氣。

氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周三晚上，基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

空氣品質方面，宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。未來天氣方面，週三至週五受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。

氣象署說明，週三至週五中部以北、宜蘭低溫10至12度，南部及澎湖12至14度，花東14至16度，金門及馬祖7至8度；高溫預測部分，北部及宜蘭14至16度，花東及澎湖16至19度，中南部20至22度，金門13至14度，馬祖10度，週五白天高溫會有些微回升。

週四、週五基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗、中部山區有零星短暫雨；週六至下週日冷氣團減弱，各地早晚天氣仍偏冷，白天氣溫稍回升，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署於今（20）天凌晨2點30分針對北北基宜發布大雨特報。 圖：氣象署提供

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供