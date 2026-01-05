今「小寒」凍成冰團！手腳冰冷、清晨腹瀉... 中醫教你應對 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

今（5）日進入傳統節氣的「小寒」，古有俗諺「小寒大寒，冷成冰團」，小寒是二十四節氣中的第二十三個節氣，代表寒氣即將湧入，準備進入最冷的時節。中醫師提醒，此時氣候特點為氣溫偏低、日照短、溼冷交錯，對陽氣、腎氣與氣血循環的考驗尤為明顯，許多人覺得天氣冷，可以多吃火鍋、補品，卻不知不覺攝取過多高脂肪、高熱量的食物，反易造成腸胃負擔。

中醫師林柏鈞表示，《月令七十二候集解》提到：「小寒，十二月節。月初寒尚小，故云。月半則大矣。」意指寒冷尚未達到最嚴峻，但緊接著而來的便是大寒。

林柏鈞說，中醫《黃帝內經》指出「冬三月，藏於腎」，為什麼冬天要「藏」呢？冬天時候，人體容易被寒氣侵入。身體受寒會耗損體內陽氣，同時也傷腎氣，等到春天來臨之時，反而會虛弱沒有力氣、活動力大減，甚至常常生病；所以在冬天要將原本的陽氣「藏」好。

林柏鈞強調，小寒正是寒氣漸盛、陽氣潛藏的重要關卡。此時若未妥善保養，容易出現陽氣虛弱、氣血運行不暢的情況，進而影響整個冬末到立春的身體狀態。因此，小寒養生重點不在大補，而在溫養固護、避免耗散。

中醫臨床觀察，此時節民眾常見症狀包括：手腳冰冷，血液循環差，血壓高；呼吸道問題（過敏性鼻炎、咳嗽、氣喘）；清晨腹瀉、腸胃不適；筋骨痠痛、關節舊疾復發。

林柏鈞說，小寒調養以「溫腎助陽、健脾祛寒、調暢氣血」為核心，依體質不同，區分腎陽虛型、脾陽虛型或寒溼偏盛型，搭配中藥調理、針灸與生活型態改善。飲食方面以溫熱性、補益性食物為主，多吃羊肉、牛肉、黑芝麻、核桃等能補陽氣的食材；並搭配生薑、蔥、蒜等辛溫食物促進循環，但要避免過度燥熱，可多攝取木耳、番茄、菇類等滋陰蔬果平衡。茶飲方面以甘溫暖胃的藥材為主，例如桂圓紅棗薑茶等。

林柏鈞提醒，許多人覺得天氣冷，可以多吃火鍋、補品，卻不知不覺攝取過多高脂肪、高熱量的食物，反而容易造成腸胃負擔，引發消化性潰瘍、胃腸道發炎等症狀。切記冬季進補，還是要注意節制、適量，避免暴飲暴食。

中醫師也提供小寒3招養生保健法如下：

一、穴道保養：氣海穴、關元穴可溫補腎陽；足三里穴有助健脾益氣，可搭配溫灸或熱敷。

二、藥浴泡腳：以薑片、艾葉泡腳 10–15 分鐘，有助改善末梢循環與睡眠品質。

三、運動：以太極、快走、八段錦等溫和運動為主，避免大量流汗耗傷陽氣。

