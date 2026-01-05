今「小寒」一年最冷！把握養生關鍵期 避免喝酒暖身NG行為

今是小寒，象徵進入一年最冷的日子，現在也正值「三九」關鍵養生期，建議把握這段時間滋補身體。（本刊資料照）

今（5日）是24節氣中的「小寒」，也是進入一年中最冷的日子，除了要注意保暖，現在也正值「三九」是關鍵養生期，把握這段時間滋補身體，為未來這一年積蓄陽氣。

中醫裡的「三九」指的是冬至隔天開始算的3個9天，從去年冬至12月21日起算，分別是12月30日、今年1月8日、17日，《中央社》報導，中醫師李昀真建議把握這3天滋補身體、蓄積陽氣，可多吃溫熱食物內藏陽氣，例如茴香、肉桂、蔥、薑、蒜等辛香料，配料也可作為養生的主角。另外像是桂圓粥和紅棗湯也是很好的養生食材。

2大NG行為要避免！為何喝酒不能暖身？

小寒起氣溫下降，報導引述衛福部國民健康署提醒，取暖時不適當的NG行為當心恐怕危險上身，2大NG行為包括：一、喝酒暖身：一般誤認喝酒可暖身，理由是酒精讓皮膚的微血管擴張，短暫產生暖意的錯覺，但實際上因酒精作用的緣故，反而會造成身體內部的中心體溫下降；二、取暖燙傷：長者及嬰幼兒不易用言語表達，或是糖尿病等慢性疾病患者，其末梢神經感覺較為遲緩，甚至是中風患者無力翻身，容易因直接或長時間使用電毯、暖爐，及暖暖包等造成低溫燙傷。若要使用隨身保暖用品，建議在外層包一層毛巾或布再使用。

年末聚餐活動頻率增加，國民健康署也提醒，遵循「三低一（少油、少鹽、少糖及高纖）」飲食原則，避免因過節聚餐暴飲暴食；若家中有長輩的民眾，也要適時注意長輩的保暖狀況，確認長輩是否穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等禦寒用品，在保暖抗寒的同時也留意自身心血管健康，有服藥需求的民眾也要遵循醫囑、規律服藥，一同迎向溫暖又健康的年末活動。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

