今「小寒」金門清晨僅6.1℃ 週三西半部恐再下探至10℃

天氣冷颼颼，街頭行人全都包得緊緊的，週一進入一年當中倒數第2個節氣小寒，天氣持續轉冷，清晨時金門縣最低溫僅有6.1℃。

氣象署預估，受到強烈大陸冷氣團影響，本週最冷的時間點將落在週二晚間到週三清晨，西半部地區低溫下探10到13℃，在輻射冷卻作用下，部分地區溫度還可能更低。對此，有氣象專家評估，整體強度可能達到寒流等級，不過氣象署則表示仍需持續觀察。

氣象預報員趙竑表示， 「6號到7號這段期間逐漸轉乾，可能會有輻射冷卻作用，局部地區可能溫度會更低。台北站的強度我們還是預估是強烈大陸冷氣團的情形。」

連續幾天氣溫驟降，心血管疾病風險也跟著升高，消防署統計，去（2025）年12月31日到1月3日，全國非創傷性到院前心肺功能停（OHCA）送醫的人數共計有123人。醫師提醒，真正危險的往往不是冷，而是冷得太突然，包括高齡、患有心血管疾病或慢性三高族群，都要留意溫差變化。

新光醫院醫師柳朋馳提醒，「因為他們本身在循環的系統，或者循環的狀況比較沒那麼好，所以假如遇到低溫當血管收縮或是血液變濃稠，或者是說在心跳加快的過程，都有可能會造成腦心血管的相關事件發生。」

氣象署提醒，週一下午隨著冷氣團逐漸南下，北部、東部轉為有雨，不過水氣來得快、去得也快，到了週二北部逐漸轉乾，東半部偶爾也有雨，不過要留意未來幾天日夜溫差會明顯偏大，清晨夜間外出務必做好保暖。