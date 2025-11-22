今「小雪」竟回溫！明後天高溫上看30度 「這天」又要降溫了

今天天氣回暖。圖／攝影陳儷文

今天（11月22日）是24節氣中的「小雪」，不過只有清晨受到東北季風的影響而溫度偏低，白天最高溫上看28度。明後天（11月23日、24日）高溫更進一步往上飆，可望來到30度，宛如夏季一般。

今天清晨冷空氣減弱，苗栗以南有輻射冷卻，台灣本島最低溫落在苗栗公館的13.6度。氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會發文指出，今晨觀測資料顯示，迎風面有較多低雲，伴隨弱降水回波，東北部局部降雨，今天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北台氣溫略升、仍偏涼，中南部白天舒適、早晚涼的天氣。

臉書粉絲頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，從今天開始到週一（11月24日）冷空氣減弱，全台各地回暖，各地普遍都會回升到25度附近，中南部高溫更上看30度。

氣象專家林得恩在臉書粉絲頁「林老師氣象站」發文提到，根據歐洲EC-AIFS數值模式今晨最新模擬的結果顯示，在週二（11月25日）前後，將會有新的一波東北季風增強並南下影響我們，氣溫再度明顯驟降，環境水氣也有先濕、後乾的趨勢，冬天的感覺也愈來愈濃了。

吳德榮也說，週一晚起會有一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。週二（11月25日）下午起東北季風轉乾，週三（11月26日）東北季風減弱，各地持續晴朗，氣溫略回升、早晚涼。週四（11月27日）東北季風再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。



