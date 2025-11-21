今「小雪」高溫達30度！下週二東北季風南下 氣溫驟降

今白天氣溫回升。（圖／方萬民攝）

氣象署指出，今天（22日）環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，早出晚歸的朋友請適時增添衣物，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適；降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。

今天是24節氣中的「小雪」，氣象專家林得恩發文指出，小雪的特徵，主要是反應東北季風將會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，溫度也會隨之而轉涼、轉冷。根據歐洲數值模式今晨最新模擬的結果顯示，在下週二（25日）前後，將會有新的一波東北季風增強並南下影響台灣，氣溫再度明顯驟降，環境水氣也有先濕、後乾的趨勢，冬天的感覺也愈來愈濃了。

氣象專家吳德榮在專欄「洩天機教室」中表示，今晨觀測資料顯示，迎風面有較多低雲，伴隨弱降水回波，東北部局部降雨。最新歐洲模式模擬顯示，今日迎風面仍有少量水氣，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴時多雲；北台氣溫略升、仍偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；各地區氣溫為：北部18至25度、中部14至29度、南部15至30度、東部17至28度。

最新模式模擬顯示，明（23）日至下週一白天、各地晴時多雲，氣溫續回升，白天微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。下週一晚起一小股「東北季風」南下，迎風面降雨機率提高，北台氣溫下降。下週二（25日）下午起「東北季風」轉乾，下週三（26日）「東北季風」減弱，各地持續晴朗，氣溫略回升、早晚涼。下週四（27日）「東北季風」再增強，迎風面降雨機率提高，北台氣溫略降。下週五「東北季風」再轉乾，各地轉晴朗，早晚氣溫低，日夜溫差大。

最新各國模式模擬顯示，下週南海還有熱帶擾動發展，朝越南前進，對台無影響。

