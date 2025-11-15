今「秋高氣爽」！各地白天舒適微熱 基隆北海岸、大台北地區轉雨

根據中央氣象署資料，今（16）天迎風面水氣增多，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部短暫雨；大台北、花東地區及恆春半島也可能出現零星短暫雨，其餘地區為晴到多雲的天氣，各地早晚偏涼，低溫落在19至22度。氣象專家形容，今日各地晴朗、「秋高氣爽」。

氣溫方面，白天微熱，西半部高溫約27至30度，東半部為25至27度。離島天氣部分，澎湖為晴時多雲、氣溫22至24度；金門晴時多雲、氣溫19至25度；馬祖多雲時晴，氣溫18至22度。

展望未來天氣，氣象專家吳德榮也在「氣象應用推廣基金會」的專欄文章中指出，根據最新模式模擬顯示，明（17）日入秋以來最強冷空氣將開始南下，迎風面的北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，局部地區不排除出現較大雨勢，應注意防範。週二（18日）起受東北季風影響，迎風面水氣偏多，北部、東北部及東部有局部短暫雨，北台濕涼微冷，中南部白天舒適、早晚偏冷。

吳德榮進一步指出，到了週三、四（19、20日），迎風面水氣逐日減少，週三北海岸、大台北東側及東北部仍有局部短暫降雨的機率，北台偏涼微冷；週四起天氣好轉，白天氣溫回升。

吳德榮說明，由於南下台灣的冷空氣已較先前模擬結果略為減弱，但週三、四清晨苗栗以北仍將出現約12度的平地最低氣溫，台北氣象站也將降至16度左右。雖未達「大陸冷氣團」標準，但氣溫明顯比前週低，提醒民眾注意穿著保暖。

至於空氣品質，根據環境部預報資訊顯示，今日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級、中部、雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

