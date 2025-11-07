今「立冬」出太陽！諺語「立冬暖冬天冷」 氣象署搬數據：有一句可信

今天立冬出太陽。圖／攝影陳儷文

今天（11月7日）是24節氣中的「立冬」，有諺語說「立冬暖，冬天冷」、「立冬晴，一冬晴；立冬雨，一冬雨」，但是這些古老流傳下來的說法，真的可信嗎？中央氣象署搬出過去23年的數據，對這些諺語做驗證，發現其中僅有一句諺語是可信的。

氣象署曾在「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉絲頁發文表示，這三句諺語之中，「立冬晴，一冬晴」，若立冬是晴天 的話，冬季會有比較多的好天氣？根據「立冬」有無降雨，以及「冬季」日照時數距平值多寡，台南較常發生「立冬晴」的狀況（由於冬季是南部乾季），過去23年之中，有21年的立冬日無降雨，台北和台中發生的次數也不少（20年），花蓮和11站平均則相對較少（9年、6年）。

而這些年當中，冬季日照時數也偏多的年份佔比，台南約71％，台北和台中都是60％，花蓮約56％、其餘11站平均為50％。這樣看來，台灣各區測站冬季氣候的確有稍微貼近「立冬晴，一冬晴」的俗諺說法，所以這句諺語是有可信度的。

至於「立冬雨，一冬雨」，若立冬日下雨，冬季就會多雨嗎？若以冬季總雨量距平值多寡來判斷，花蓮和11站平均的立冬日較常有降雨 發生（14年、17年），且各有50％和53％的佔比是冬季降雨量偏多的狀況，而台北、台中和台南在過去23年間發生立冬雨的次數其實並不多。因此台灣適逢立冬雨時，各測站冬季氣候實際上並不太符合「立冬雨，一冬雨」的說法。

氣象署搬出數據來印證立冬諺語的說法。圖／報氣候 - 中央氣象署FB

最後，「立冬暖，冬天會很冷」的說法，氣象署從「溫度距平高低」來看，立冬當天和冬季的冷暖關係。在過去23年當中，各測站立冬日偏暖的次數，11站平均和台北都是12年，台中、台南和花蓮依序為10年、11年和14年。其中冬季也偏冷的比例並不高，11站平均和台北都只有25％，台中則是40％、台南接近55％、花蓮為50％。整體來看，台灣立冬暖時，不一定冬天就會偏冷。



