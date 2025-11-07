今「立冬」能量大轉換！4生肖遇冷越強還有貴人幫忙…12月前財運暴漲

生活中心／吳泊萱報導

立冬到，晝夜溫差大，4生肖將迎來新契機，有望谷底翻身賺大錢。（示意圖／翻攝自pixabay）

今天（7日）正式進入立冬，晝夜溫差大，陰濕氣邪，容易損害人體陽氣。命理專家邱彥龍表示，有4生肖將遇冷越強，其中屬狗者有無形磁場協助，事業擴展快速；屬羊者，有發大財跟轉戰新領域的機會；屬鼠者，有貴人相助且家庭運旺；最旺的則是屬猴者，不論感情或事業都能豐收，也容易成為眾人焦點。

邱彥龍分析，立冬節氣（11/7至11/22）12生肖運勢如下：

Top12 ： 馬

屬馬者，這段時間權力很大，在團體中走路有風、名聲響亮，正、偏財運旺，但建議見好就收，懂理財才不會導致財來財去。工作需注意樹大招風、小人捅刀，記得調整策略，不要硬槓。

廣告 廣告

Top11 ： 雞

屬雞者，這段時間名、權、利三者皆得，並受到歡迎與喜愛，也有暗貴人相助，事業能拓展的很好，幸運十足，要把握旺運，如果太累記得休養，耗能的社交能避免就避免，容易遭忌，且家庭方面問題不斷，要小心。

Top10 ： 牛

屬牛者，這段時間財運能擴張得很快，正偏財運旺，但事業上有許多困難和阻礙，容易導致情緒翻騰，建議一項一項解決，先不要做重大決定，注意言語的爭執或誤會。

Top9 ： 虎

屬虎者，這段時間想求穩定，但卻遇事變來變去，工作需要親力親為，易與客戶、另一半、合夥人起衝突，對方會比較有情緒、講話比較直，千萬不要硬碰硬。單身者桃花運旺，有伴者感情會有波動，適合療癒修復。

Top8 ： 兔

屬兔者，這段時間貴人很多，不分男女都願意對你伸出援手。財富方面進出很快，只要懂得財富管理，一切還是可掌控的。但這段時間容易被迫成長，要多多活用腦袋，事業大財即將到來，注意健康突發問題。

Top7 ： 蛇

屬蛇者，這段時間對財富的第六感很強，也有機會賺到大錢，但需要長一點的時間來慢慢養，不要被周遭急躁朋友的意見影響，建議快事慢辦，雖然會有很多風暴或矛盾之事，卻阻礙不了你，有辦法做到順風順水。

廣告 廣告

Top6 ： 豬

屬豬者，這段時間很受歡迎，能快速擁有名聲並受人喜愛，舞台會被打開，好好的展現自信吧，但記得話要好好說，說得讓人開心，可以幫你避掉許多災難、增加好運，多祈福也能讓財運變得更好。

Top5 ： 龍

屬龍者，這段時間第六感超強，但內心的壓力不小，容易多夢，建議多找人聊聊天，讓思維轉換，會發現有很多人願意幫助你，別太擔心，偏財運很旺。

Top4 ： 狗

屬狗者，這段時間擁有無形的磁場助力，財運旺，拓展人脈快速，事業擴張也很快，但說話不要太快，否則容易得罪人。這段時間客戶、合夥人跟另一半，其實壓力很大且釐不清方向，需要你的指引。

Top3 ： 羊

屬羊者，這段時間非常受到歡迎，多找朋友可以得到幫助，內心的問題可以得到解答，財運也掌握得很好，有發大財的機會，也有轉戰新領域的可能，冒險的機會變多，且人脈大量拓展。

Top2 ：鼠

屬鼠者，這段時間情緒波動較大，喜怒哀樂很明顯，不過還好家庭運旺，擁有貴人相助，也能自帶幸運，不但旺運飽滿，且合夥人、夫妻跟客戶給予的幫助也很大，規劃已久的事會有眉目。

Top1 ：猴

屬猴者，這段時間容易成為眾人的焦點，非常容易出名，擁有貴人相助，正、偏財皆旺，這段時間事業可以掌控主導權，若能暗地轉型，感情事業都能豐收。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

豬瘟疫情接連出包！盧秀燕道歉認：做得不好…率市府團隊鞠躬致歉

非洲豬瘟防疫一團亂！中市環保局長、農業局長遭拔官…即日起免職

臨老入花叢差點被騙200萬！台中77歲阿公墜愛情陷阱…抵押房產買黃金

婚宴上阿秋霸出事了！她被健身女網紅「折斷右手」求償142萬…法官不准

