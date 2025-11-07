今「立冬」4生肖越冷越旺 6大禁忌一次看

今天（11月7日）進入24節氣中的「立冬」。示意圖／Pixabay

今天（11月7日）是24節氣中的「立冬」。命理師邱彥龍表示，有4大生肖反倒遇冷越強，其中屬狗的人有無形磁場協助，事業擴展快速；屬羊的朋友，有發大財跟轉戰新領域的機會；屬鼠的朋友，有貴人相助且家庭運旺；最旺的則是屬猴的朋友，不論感情或事業都能豐收，也容易成為眾人焦點。命理專家小孟老師也分享6大禁忌，讓民眾參考。

邱彥龍分析立冬（11月7日至11月22日）12生肖運勢

Top12 ： 馬

屬馬的朋友，這段時間權力很大，在團體中走路有風、名聲響亮，正、偏財運旺，但建議見好就收，懂理財才不會導致財來財去。工作需注意樹大招風、小人捅刀，記得調整策略，不要硬槓。

Top11 ： 雞

屬雞的朋友，這段時間名、權、利三者皆得，並且受到歡迎與喜愛，也有暗貴人相助，事業能拓展的很好，幸運十足，要把握旺運，如果太累記得休養，耗能的社交能避免就避免，容易遭忌，且家庭方面問題不斷，要小心。

Top10 ： 牛

屬牛的朋友，這段時間財運能擴張得很快，正偏財運旺，但事業上有許多困難和阻礙，容易導致情緒翻騰，建議一項一項解決，先不要做重大決定，注意言語的爭執或誤會。

Top9 ： 虎

屬虎的朋友，這段時間想求穩定，但卻遇事變來變去，工作需要親力親為，易與客戶、另一半、合夥人起衝突，對方會比較有情緒、講話比較直，千萬不要硬碰硬。單身者桃花運旺，有伴者感情會有波動，適合療癒修復。

Top8 ： 兔

屬兔的朋友，這段時間貴人很多，男女生都願意對你伸出援手。財富方面進出很快，只要懂得財富管理，一切還是可掌控的。但這段時間容易被迫成長，要多多活用腦袋，事業大財即將到來，注意健康突發問題。

Top7 ： 蛇

屬蛇的朋友，這段時間對財富的第六感很強，也有機會賺到大錢，但需要長一點的時間來慢慢養，不要被周遭急躁朋友的意見影響，建議快事慢辦，雖然會有很多風暴或矛盾之事，卻阻礙不了你，有辦法做到順風順水。

Top6 ： 豬

屬豬的朋友，這段時間很受歡迎，能快速擁有名聲並受人喜愛，舞台會被打開，好好的展現自信吧，但記得話要好好說，說得讓人開心，可以幫你避掉許多災難、增加好運，多祈福也能讓財運變得更好。

Top5 ： 龍

屬龍的朋友，這段時間第六感超強，但內心的壓力不小，容易多夢，建議多找人聊聊天，讓思維轉換，會發現有很多人願意幫助你，別太擔心，偏財運很旺。

Top4 ： 狗

屬狗的朋友，這段時間擁有無形的磁場助力，財運旺，拓展人脈快速，事業擴張也很快，但說話不要太快，否則容易得罪人。這段時間客戶、合夥人跟另一半，其實壓力很大且釐不清方向，需要你的指引。

Top3 ： 羊

屬羊的朋友，這段時間非常受到歡迎，多找朋友可以得到幫助，內心的問題可以得到解答，財運也掌握得很好，有發大財的機會，也有轉戰新領域的可能，冒險的機會變多，且人脈大量拓展。

Top2 ：鼠

屬鼠的朋友，這段時間情緒波動較大，喜怒哀樂很明顯，不過還好家庭運旺，擁有貴人相助，也能自帶幸運，不但旺運飽滿，且合夥人、夫妻跟客戶給予的幫助也很大，規劃已久的事會有眉目。

Top1 ：猴

屬猴的朋友，這段時間容易成為眾人的焦點，非常容易出名，擁有貴人相助，正、偏財皆旺，這段時間事業可以掌控主導權，若能暗地轉型，感情事業都能豐收。

小孟老師分享「立冬」6大禁忌

立冬不宜過早外出：立冬天氣寒冷，一些長輩年紀大的人若太早出門，心血管收縮比較不舒服。古代俗話說「立冬一日，水冷三分」，因此立冬非常寒冷外出容易感冒生病，當日需早起者建議要多穿衣服。 立冬不宜飲用大量熱水：立冬為極寒日，飲用熱水過熱容易身體磁場忽陰忽陽、忽冷忽熱，易導致身體不適。 忌洗熱水澡過久：立冬極寒日空氣中陰氣極盛，當我們洗澡過久陽氣會下滑，室內溫度也會被大量陰氣所覆蓋，會導致皮膚乾，騷癢，嚴重會脫皮，最好快速洗完，一些孩童洗完容易打冷顫，不小心就會冷到產生筋骨較濕寒，容易骨頭酸痛。 忌運勢動激烈：立冬天氣較寒，過度跑步運動，容易導致心血管收縮劇烈，老人也容易有心血管的疾病發生，因此立冬應避開過量運動。 3星座好發身體疾病：巨蟹座、獅子座、處女座要格外小心，因為你們是夏天的星座，立冬後有隱疾或者舊疾的人，容易爆發身體不適，建議多喝花果茶來調養身體。 立冬後最好早睡早起：俗話說「秋冬養陰」，而一天晚上21點開始就是陰氣的開始，因此立冬後最好早睡早起，睡眠時間睡長才能補足精氣，讓我們身體不斷活化。

