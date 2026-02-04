今「立春」回暖「春睏」恐加重！醫：養肝正當時 避免「喝1飲」

記者簡浩正／台北報導

古人將立春定為二十四個節氣之首。（示意圖／Pixabay）

立春來了！今（4）日是24節氣的「立春」，中醫師表示，節氣又重新翻了一頁，但有些人「春睏」更加嚴重了；此時調養的重點，在於讓肝氣舒展、脾胃穩定，建議民眾立春到過年之間飲食，正適合清淡、節制，讓身體先順過這一段轉換期。

氣象專家吳德榮表示，今日至週五(4至6日)各地晴朗穩定、冷空氣減弱，白天陽光下「暖如春」、夜間因輻射冷卻「又入冬」，各地日夜溫差皆很大；值得注意的是，預估週六至下週一（7至9日），這波冷空氣的強度，台北測站皆有觸及10度、而成為入冬以來第2波「寒流」的機率，本島縣市的平地最低氣溫可降至6度以下，民眾應作好防寒的準備。

開業中醫師王大元表示，雖春天要到了但天氣卻還沒準備好，尤其本週末寒流即將到來、冷意未退，這正是「立春」最真實的樣子：春已來，卻還沒有溫煦。節氣的轉換，身體其實比日曆更敏感。有些人開始覺得身體不夠舒爽、「春睏」更加嚴重了，立春後，陽氣開始升發，肝氣欲暢，但寒氣未散、溫差明顯，若太早鬆懈、忘了保暖，反而容易使氣血運行受阻。

他說，這段時間，最需要的不是「迎春」，而是穩住陣腳。春天屬肝，肝氣如同春芽，需要的是慢慢向上生長，而不是被寒風鬱住。此時調養的重點，在於讓肝氣舒展、脾胃穩定，為接下來的年節作息與飲食變化，打下一個健康的基礎。

中醫提醒此時記得避免冰飲。（示意圖／資料照）

王大元建議，立春到過年之間，正適合清淡、節制，讓身體先順過這一段轉換期，飲食上可溫和地暢達肝氣。中醫認為「酸入肝」，少量酸味能幫助肝氣條達。一杯檸檬水、果醋飲或梅酒，都是一種不錯的選擇。天冷時記得避免冰飲，讓酸味成為一種抒發，而不是過度的刺激。

而在身體照顧上，也可從簡單的動作開始。輕按頭頂的「百會穴」，幫助提振精神；按摩小腿外側的「足三里」，穩定腸胃、增強底氣；再按壓腳背🦶的「太衝穴」，讓肝氣有出口。這些小小的按摩，適合在寒冷的早晨或睡前來調養一下。

茶飲方面，王大元建議民眾可選擇杞菊疏肝茶，也可飲用薄荷、甘草、大棗等藥材組合而成的「舒甘茶」減少春天肝火旺盛引起的煩躁、口苦等。茶品儘量選擇香氣清雅、不燥不寒，適合在陰冷的午後的草茶。總之，立春之後寒流仍會來，非一瞬間就變暖，請把身體照顧好、氣血循環顧好了，身體自然健康平安。

