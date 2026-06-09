今「西南氣流方向不對」降雨打折 專家提醒明1狀況不能小覷

生活中心／倪譽瑋報導

先前中央氣象署預報，受到鋒面及西南氣流影響，北中南都須留意雨勢。今（9）日不少地區雨似乎沒有想像中劇烈，天氣風險公司資深顧問吳聖宇發文指出，降雨打折扣可能是因西南氣流方向有些不對所致，方向與預報落差原因暫無法下定論。不過，明（10）日鋒面影響仍在，不能小覷可能出現的中小尺度對流系統，西半部地區特別要注意局部性豪、大雨。

吳聖宇指出，今日天氣表現型態跟模式預報的資料有點落差，最主要應該是西南氣流的位置略偏南，中午有颮線（Squall line）打進中部以南陸地，「還在想說西南氣流終於要開始了，但是最後只看到颮線很快的過去，然後就沒有後續了。」嘉義以南山區並沒有看到西南氣流那種被地形鎖定、爬山的滯留型降雨回波出現。

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吳聖宇表示，西南氣流是有的，雷達上可以看到，恆春以南巴士海峽上到台灣東南海面的降雨回波，移動速度飛快，不過沒有進到南台灣的陸地上來。他分析，西南氣流演變跟模式預報出現落差的原因目前還很難說，原因可能是華南上空發展的巨大對流雲團，或沿著鋒面上發展的中尺度低壓（華南低壓）導致西南氣流方向歪掉，不過目前並沒有辦法下定論。

吳聖宇續指，雖然西南氣流方向有些不對，降雨打了折扣，但是昨天到今天的累積雨量仍然不少，例如昨（8）日0時到今天傍晚18時，累積雨量最多的高雄六龜已經有435.5毫米，中午颮線掃進來的過程應該還是相當有感「所以降雨仍然是有發生的，大家的感受也都確實是下雨了」。

他也補充，預報資料顯示今晚到明日白天這段期間鋒面仍在通過，仍不能小覷可能出現的中小尺度對流系統，即使西南氣流的配合不是很好，但局部性豪大雨仍然會出現，尤其西半部得特別要注意。預計明晚鋒面逐漸南下到巴士海峽，降雨才算是真正有空檔，估可維持到週四（11日）白天、鋒面開始北抬最快要等到當晚，不過預報歸預報，實際狀況仍有待觀察。

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