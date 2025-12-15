今12/15「世界貓奴日」由來曝！快來測你的貓奴指數 漏掉1事恐噴3千

生活中心／陳慈鈴報導

今天12月15日「世界貓奴日」，專屬奴才的日子。（示意圖／PIXABAY）

奴才們照過來，今天12月15日「世界貓奴日」，別忘了好好犒賞自己！關於貓奴日的由來，源自於一種美式幽默，後來被愛貓人士廣泛使用，也漸漸成了一個非官方但深受大家歡迎的一個節日。

追溯「貓奴日」的起源，可以回顧到英文的「National Cat Herders Day」，所謂的「cat herder」其實是一種美式幽默的說法，美國人把養貓比喻成一種「不可能的任務」，後來詞彙被延伸使用，因而成了貓咪飼主自嘲式的稱呼，意外與華人的「貓奴」、「鏟屎官」等說法，有著異曲同工之妙。

網路觀察平台「DailyView網路溫度計」過去曾透過《KEYPO大數據關鍵引擎》做出調查，列出貓奴的10項症狀，提供大家檢測自己的貓奴指數多高，由低到高包括，衣服都是毛、聞貓的味道、隨時攜帶貓罐頭、準備很多紙箱、變得很愛乾淨、貓玩具、用品買一堆、打造適合貓的住家環境、手腳都是傷痕（被貓抓的）、一直拍貓照片、一直討論貓、學貓叫逗貓玩。

貓奴也別忘了，趕快把主子登記在冊。依《動物保護法》第19條第1項規定「中央主管機關得指定公告應辦理登記之寵物」。農業部於113年12月16日公告，於114年1月1日起將貓也納入應辦理登記寵物。且給予1年緩衝期，至115年1月1日起，若未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片，則可依同法第31條第1項第8款規定「飼主違反中央主管機關依第19條第3項所定辦法中有關辦理寵物之出生、取得、轉讓、遺失或死亡登記期限之規定」，處以新臺幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並得限期改善；若屆期未改善者，得按次處罰。

農業部還提醒，現在辦理寵物登記不需要同時施打狂犬病疫苗，查寵物登記管理資訊網登錄登記資訊時，已不需登錄狂犬病疫苗施打資料，故飼主僅需完成家貓的晶片植入及寵物登記作業即可。

