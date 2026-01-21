今16：00將響國家警報！3大電信測試災防告警訊息 關閉方式曝光

今天下午4時全台將實施「災防告警訊息測試」。（示意圖／unsplash）

台灣3大電信業者中華電信、台灣大哥大與遠傳電信宣布，今天（21日）下午4時將實施「災防告警訊息測試」，範圍包括台灣本島及離島地區，部分客戶的手機將發出特殊告警聲響與震動。不過，若不想被干擾，可以從手機預設關閉「每月測試用訊息」功能。

中華電信昨天（20日）發布公告，為響應政府政策，持續實施不定期災防告警系統測試作業，傾力為全台民眾安全把關，因此在115年1月21日下午4時，將於全台含離島地區實施災防告警訊息測試。

中華電信說明，將藉由「每月測試用訊息」頻道進行發送作業，期間不會影響客戶使用服務，而「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對客戶的干擾，僅有少部分客戶手機會發出特殊告警聲響與震動，請收到測試訊息的用戶無需緊張。

如果不想被警報打擾，民眾也可自行關閉。以iPhone為例，用戶可點擊手機「設定」APP，接著按「通知」，滑到最底部的「政府警示」，接著關閉「每月測試用訊息」，就不會在今天下午收到測試警報。

