今27共機C字圍台 參謀總長坐鎮衡山指揮所

國防部今（11）日上午公布，中共解放軍再度以「聯合戰備警巡」名義對台施壓，自上午9時5分起陸續偵獲多型共機與共艦在台海周邊活動。參謀總長梅家樹已進入衡山指揮所，嚴密監控共軍動態。

國防部指出，截至目前為止，已偵獲殲-10、轟-6K、空警-500等主、輔戰機與無人機共 27 架次出海，其中有 22 架次逾越海峽中線及其延伸線，進入北部、中部、西南與東部空域，配合共艦行動。根據國防部資料，共軍空中活動大幅擴張，形成對台外圍近似「C字型」壓力態勢。

面對共軍擾動加劇，國防部表示，國軍已運用聯合情監偵手段嚴密掌握中共動態，並檢派空中任務機、海上艦艇及岸置飛彈系統進行適切應處，確保國土安全。軍方強調，所有應變作為皆依法依程序執行，國軍全程保持高度警戒。

