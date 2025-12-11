今27共機C字圍台 參謀總長坐鎮衡山指揮所
國防部今（11）日上午公布，中共解放軍再度以「聯合戰備警巡」名義對台施壓，自上午9時5分起陸續偵獲多型共機與共艦在台海周邊活動。參謀總長梅家樹已進入衡山指揮所，嚴密監控共軍動態。
國防部指出，截至目前為止，已偵獲殲-10、轟-6K、空警-500等主、輔戰機與無人機共 27 架次出海，其中有 22 架次逾越海峽中線及其延伸線，進入北部、中部、西南與東部空域，配合共艦行動。根據國防部資料，共軍空中活動大幅擴張，形成對台外圍近似「C字型」壓力態勢。
面對共軍擾動加劇，國防部表示，國軍已運用聯合情監偵手段嚴密掌握中共動態，並檢派空中任務機、海上艦艇及岸置飛彈系統進行適切應處，確保國土安全。軍方強調，所有應變作為皆依法依程序執行，國軍全程保持高度警戒。
更多東森新聞報導
才喊「台灣有事不是日本的事」解放軍29共機擾台 創本週新高
陸奪台灣光復節歷史詮釋權！今9共機4共艦擾台
23架次共機越中線擾周邊空域 國軍嚴密監控
其他人也在看
五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了
美國《紐約時報》曝光美國戰爭部「優勢簡報」機密文件，內容指出「美軍已不再具備20年前的壓倒性優勢，恐怕無力保台」，現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀台視新聞網 ・ 4 小時前 ・ 134
13架中俄戰機「日本周邊」聯合飛行！驚見核轟炸機 小泉進次郎怒：明顯示威
日中關係劍拔弩張，中國軍機繼日前以雷達2度照射日本戰機後，昨（9日）中國與俄羅斯戰機又在日本周邊進行聯合發行，派出的機種包含Tu-95、轟-6轟炸機等，挑釁意味濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 193
中國又發射火箭「通過台灣中部上空」國防部：嚴密掌握、適切應處
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，中國領導人習近平堅稱不放棄出兵襲擊台灣，不斷在台灣周遭發動對台軍演並頻繁派出軍機、軍艦擾台，並多次發射火箭經過我國上空。國防部今（10）天表示，中國於昨日晚間11點自四川執行運載火箭搭載衛星發射，飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度在大氣層外，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。 國防部今天表示，中共9日晚間11點08分於四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層之外，對台灣地區沒有危害。國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。 根據中國媒體報導，9日從西昌衛星發射中心發射的是1具長征3乙型運載火箭，該火箭上搭載通信技術試驗22號衛星，並順利送上預定的地球軌道。該枚衛星主要用於衛星通訊、廣播電視、資料傳輸用途；此次執行運載火箭搭載衛星發射也是中國長征系列火箭第615次發射。 日本首相高市早苗先前表態台灣有事就是日本有事，中國大動作反制，日前在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊F-15戰機進行「雷達照射」。9日又有多架中國、俄羅斯架軍機闖入南韓東部和南新頭殼 ・ 1 天前 ・ 1
共機雷達照射日本F-15 日中熱線打不通
[NOWnews今日新聞]日本航空自衛隊的F-15戰鬥機在6日遭到中共解放軍的艦載殲-15戰鬥機以雷達照射，日方強烈抗議，日中緊張關係加劇。中國軍方媒體公開了一段音檔，聲稱是中國軍機對自衛隊機進行雷達...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 76
日本在台灣周邊打造「飛彈群島」 抗衡中共火箭軍 東風-17+關島殺手威懾一島鏈 美智庫：日可能成為中國目標 琉球群島應對解放軍多飛彈戰術 ｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗11月初的「台海言論」，讓中日緊張延燒至今。日本應對中國在台海周邊不斷增強的軍事壓力，可不是現在才開始因應。從九州馬毛島，到靠近台灣的與那國島、石垣島、宮古島，日本在西南方琉球群島大幅強化軍事部署，將整個島鏈打造為「飛彈群島」。同時那國島與沖繩本島也設置電子戰部隊，以因應電磁干擾與無人機威脅。 北京則批評日本大搞軍國主義復辟，不過解放軍的火箭軍持續增強實力，包括具高超音速能力、可覆蓋第一島鏈的東風-17，以及號稱「關島殺手」的東風-26，使日本與台灣面臨更強烈的戰略威脅。甚至有美國智庫指出，日本的電子戰與防空網絡已成美國台海戰略的重要支撐，可能使日本成為北京的優先攻擊目標。在局勢升溫之際，美國卻保持沉默…… 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
五角大廈簡報稱美軍恐無力保台 藍黨團：請問賴政府備案是什麼？
[Newtalk新聞] 《紐約時報》8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，中共解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前，就將武器摧毀，若中國對台發動軍事行動，美國即使介入協防，戰敗的可能性仍然很高。國民黨立法院黨團今（11日）因此召開「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會，質問賴政府，當美軍援助高度不確定時，政府的備案是什麼？ 國民黨團副書記長林沛祥指出，紐約時報日前發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」內容寫，美軍已無力保衛台灣，20年前，美國在太平洋的主導地位可保證捍衛台灣，當時中國飛彈庫相對較小、打擊能力有限，但現在解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器在抵達台灣之前，就可能遭中共摧毀。報告甚至指，根據美軍介入中國對台灣動武的兵推結果推論，即使是美國海軍最新型的航空母艦「福特號」，都難在解放軍跟音速武器的攻擊下倖存。 林沛祥表示，當美軍高層坦言，每次兵推都輸，這意味著台灣的國安情勢已經嚴峻到不能再靠口號、大內宣來催眠人民的地步，賴清德政府卻依然用「台美關係堅若磐石」的政治語言來掩蓋真正的風險。新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 3
美媒曝美軍恐無力保台？行政院：持續強化防衛能力才是最必要的工作
《紐約時報》引述美國戰爭部機密簡報，示警美國在新型態戰爭的準備遠不及中國，多次台海兵推結果都是美國戰敗，恐無力保台。對此，行政院發言人李慧芝今（11）日回應，美國近日有公布國家安全戰略報告，很清楚指出台灣的地位，是在地緣戰略及全球航運的關鍵位置，對美國的經濟具有重大影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
中共魔爪伸向國軍！國防部曝接觸官兵滲透管道 主要鎖定「這目標」
即時中心／潘柏廷報導中國對台滲透行之有年，尤其在國軍方面更是屢見不鮮，而因國軍是守衛國土的最強防線，也讓外界關注國防部的積極作為。對此，國防部今（10）日上午召開記者會，就「近期中共接觸官兵滲透管道」部分，政戰局保防安全處處長、少將簡熒宏也向外界說明，並指出目前中共以鎖定具財務問題之官兵為主要接觸對象。簡熒宏表示，中共近年持續加劇對我竊密蒐情攻勢，並運用在台協力者及網路社群利誘吸收國軍現、退役人員，藉以發展共諜組織，本部特蒐整近年偵破共諜案件，剖析案件態樣與手法，研提防處作為。接著簡熒宏指出，分析近年中共滲透態樣，是利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等管道，透由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等手法，進而發展組織蒐情，本部審視相關案件，目前中共以鎖定具財務問題之官兵為主要接觸對象。同時，簡熒宏也說，中共情工透由地下錢莊、當鋪，及運用網路平臺廣告吸引官兵借貸，藉以取得官兵個資，鎖定財務需求官兵，以網路接觸、小額借貸、債務協處及債務脅迫等方式，誘吸官兵拍攝宣誓效忠影片、協助發展共諜組織及蒐集國軍內部資訊等不法行為。另，簡熒宏也提及，中共以無差別滲透、無所不用其極方式，以網路接觸利誘與脅迫積欠債務官兵刺密蒐情，造成單位公務資訊外洩，需增派人力妥採損害管控作為外，並嚴重影響基層部隊領導統御與內部管理困擾，進而阻礙戰訓本務工作推展。政戰局保防安全處處長、少將簡熒宏。（圖／民視新聞）針對防處作為，簡熒宏說明，統計國防部偕同司法機關共同偵破案件，達9成以上案件為官兵主動檢舉與內部清查發掘，顯見國軍反情報教育及內部稽查機制具有成效，國防部持續將中共滲透態樣與手法，製作多元保防教育節目，透由莒光園地等平臺推播，藉以鞏固官兵安全警覺與愛國信念，並鼓勵透由本部檢舉管道舉報違常不法。為瞭解接觸及參與國防機密事務人員安全顧慮，簡熒宏也說，於2025年2月訂頒「國軍涉密人員安全調查作業規定」，不分軍文職，依接密等級區分實施安全調查，經查無危安疑慮者，授予接密資格，建立國軍「接密資格認證」機制。最後，簡熒宏強調，面對中共滲透威脅，國防部均嚴陣以待，透過各項內控稽核機制，建構安全防線，並持續運用國安聯防機制與國安團隊密切協作，共同反制中共滲透，確保國家與國防安全。原文出處：快新聞／中共魔爪伸向國軍！國防部曝接觸官兵滲透管道 主要鎖定「這目標」 更多民視新聞報導淡水3惡煞持槍擄人！大批員警盾牌攻堅救2人、1嫌落網藍白粗暴二度封殺1.25兆國防預算 賴總統喊話在野「勿杯葛」蔣萬安年輕族群民調輸王世堅！醫曝原因：背百歲老人民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 6
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 27
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 22 小時前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 21 小時前 ・ 204
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 20
小7歲男友拿出一大束花 小禎激動湊上去親一下⋯全場瘋了
小禎近日過41歲生日，跟一群好友、小7歲男友Alan一起出國度假，身邊親朋好友都一起飛到國外幫她慶生。小禎日前大方認愛，不過被問到是否想要再婚，她表示還沒有，不過男友已經見過爸爸胡瓜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 41
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 2
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 14
搭飛機「外套塞1處」超噁？空服員揭「害航班延誤」恐怖內幕
生活中心／周希雯報導許多人出國前往寒冷地區時，會隨身攜帶外套上飛機，有的旅客選擇直接穿在身上，也有人會塞到頭頂的置物櫃。不過此舉在許多空服員眼中其實是「NG行為」，不僅有衛生問題、擾亂登機流程，最嚴重可能導致航班延誤，有空姐對此直言，「一想到要把外套放進頭頂的置物櫃裡，我就覺得噁心。」民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 4