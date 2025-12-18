今3區慎防大雨！明天「全台有雨」機率高 未來10日天氣一次看

今3區慎防大雨！明起南方雲系接替「全台有雨機率高」。圖／翻攝自臉書粉專「林老師氣象站」

今天受東北風影響，迎風面水氣漸增，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率；中南部影響輕微、晴時多雲，北偏涼，中南部舒適微熱、早晚涼。前空軍氣象聯隊聯隊長林得恩表示，明天至20日，東北季風減弱、南方雲系接替北抬，全台各地降雨機率將提升。

明起南方雲系接替北抬 全台各地降雨率大增

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」指出，19日至20日，由於東北季風減弱，加上南方雲系接替北抬緣故，台灣南部、東部及東南部會有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨機會；由於環境相當不穩定，加上水氣偏多，台灣各地降雨機會都有提高的趨勢。

林得恩提醒，在中部以北及花蓮以北地區3500公尺以上的高山都有零星降雪、固態降水或結冰的機率；若有安排上山賞雪活動，要注意自身保暖防寒，留意路面溼滑。

歐洲模式預測未來降雨。圖／翻攝自賈新興臉書

歐洲模式預測未來10日台北站降雨、氣溫時序圖。圖／翻攝自賈新興臉書

未來10日天氣概況：受3波東北季風影響 19日「全台有雨」

氣象專家賈新興也分析10天內的天氣狀況，未來10天將受3波東北季風影響。19日，受西南水氣移入影響，大致全台有雨，嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，晚起嘉義以南亦轉有局部短暫雨。20日，嘉義以南及花東仍有局部短暫雨。21日至22日，受東北季風影響，21日新竹以北及宜花有局部短暫雨，台東亦有零星短暫雨。22日，北北基宜花及鵝鑾鼻仍有零星短暫雨。23日，東北角至宜花東有零星短暫雨。

到了24日至25日，受偏強東北季風影響，24日新竹以北山區及北北基宜花東將有局部短暫雨，南投及嘉義山區亦有零星短暫雨。25日，各地有局部短暫雨，午後嘉義以北漸轉多雲。26日，北北基宜花、台中以南山區及高屏有零星短暫雨。27日，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後花東山區有零星短暫雨。

而今年的冬至在21日，賈新興也引用了冬至諺語「冬至酥，過年烏；冬至烏，過年酥」，意即「冬至當天有陽光，過年就會下雨；若冬至遇下雨，過年天氣就放晴。」他直說，屆時可以驗證看看是否真為如此。



