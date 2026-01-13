今5.2度「白天高溫飆28度」！洛鞍颱風將生成 下波強烈冷氣團這天最凍

生活中心／施郁韻報導

今晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷。（圖／資料照）

中央氣象署指出，今（14）日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至15度，局部空曠地區及近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度，應做好保暖的措施；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，今晨新竹以南符合「晴朗、靜風」兩條件的地方，仍有很強的輻射冷卻效應。本島縣市平地的最低氣溫落在新竹關西鎮的5.2度，各地區平地的最低氣溫約在8至11度。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日至週五（16日）各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」效應強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。仍應注意穿著調整。今日各地區氣溫如下：北部9至25度、中部8至28度、南部8至29度、東部11至27度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週六、下週日（17、18日）西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨；下週一（19日）下午起冷空氣前緣南下，北部亦轉有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫漸降。下週二（20日）北部、東半部有局部雨，強冷空氣抵達、各地氣溫續降、北台愈晚愈濕冷。下週三至週五（21至23日）強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。

吳德榮提到，目前歐洲模式模擬，下週三、四氣溫降至最低時，符合「強烈大陸冷氣團」定義（台北測站≦12度），本島平地最低氣溫將降至8度左右。由於屬末期模擬，應持續觀察模式調整。

吳德榮說，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、週五、週六（16、17日）成颱的機率已高達90%。模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象。與1月分未曾有颱風侵臺的氣候資料吻合。但間接為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，使得迎風面持續濕冷、降雨也更為明顯。根據國際命名，若成颱風，將是今年第1號颱風「洛鞍」。

