今7縣市大停水 影響範圍一次看

台灣自來水公司今（8）日表示，因多處管線汰換工程及縣市政府道路施工配合需求，將實施計劃性停水。（示意圖／Pexels）





台灣自來水公司今（8）日表示，因多處管線汰換工程及縣市政府道路施工配合需求，將於今日起在新北市、桃園市、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣及台南市陸續實施計畫性停水，停水時段依區域不同集中於上午至晚間不等。台水公司提醒受影響用戶，務必於停水開始前至少6小時完成儲水，並注意恢復供水後可能短暫出現水濁情形。

新北市

停水期間：12/08 10:00～17:00

停水原因：自來水管線汰換工程

停水區域：土城區員林街3巷、員林街1-7號、中央路二段93號、忠義路55巷31~39號單號側、54~64-1號雙號側

停水期間：12/08 09:00～16:00

停水原因：鶯歌區鶯桃路91巷汰換管線工程

停水區域：鶯歌區鶯桃路91巷及鄰近巷道

桃園市

停水期間：12/08 11:00～22:00

停水原因：配合龜山區萬壽路2段1136號前配合汙水改管工程

停水區域： 桃園區壽山路，龜山區光峰路、壽山路、壽德街、民富街、民族街、永和街、自強西路、金福街、陸光路

停水期間：12/08 22:00～12/09 02:00

停水原因：富山分區進行管網封閉調查作業

停水區域：龍潭區中正里

宜蘭縣

停水期間：12/08 13:00～17:00

停水原因：配合114-115年度深溝廠配合零星管遷-配合縣府柴圍路工程

停水區域：礁溪鄉柴圍路

彰化縣

停水期間：12/08 09:00～17:30

停水原因：辦理彰化-伸港鄉西全路等汰換管線工程（工區伸港鄉西全路及其巷道（東全路、西興路46巷）

停水區域：伸港鄉全興路、東全路、海尾路、西全路、西興路

雲林縣

停水期間：12/08 08:00～18:00

停水原因：斗六市西市場汰換管線工程，管線末端用戶可能因水流時間延至19時恢復供水，遇雨天則順延

停水區域：斗六市大同路

嘉義縣

停水期間：12/08 08:00～17:00

停水原因：汰換管線工程停水施工，17時開始恢復供水，部分管末端地區，需延遲60分鐘水壓回穩至正常，遇雨順延。辦理嘉縣大林鎮中興路等汰換管線工程，部分管末端地區，需延遲30分鐘水壓回穩至正常

停水區域：民雄鄉豐收村好收1之23號至148號範圍巷弄，山子腳302至306號範圍巷弄，大林鎮中林路、光彩街、大民北路、民族路、民生路、育英街、莊敬街。

台南市

停水期間：12/08 09:00～18:00

停水原因：為辦理「安南區長和路二段（安和路～仁愛橋）汰換管線工程」，致轄區內部分地區停水，18時後恢復供水

停水區域：北安路四段418號至711號之22（雙號側）含巷弄、長和路三段6號至140號（雙號側）含巷弄、安和路五段1號至377號（單號側）含巷弄

停水期間：12/08 08:00～17:00

停水原因：辦理楠西區茄拔路等汰換管線工程

停水區域：楠西區東勢里、楠西里

台水提醒民眾，停水期間請提前儲水並留意家中馬達、自動加壓設備狀況，以免因無水運轉造成機器損壞；恢復供水後若出現短暫濁水屬正常現象，可稍微排放至水質澄清後再使用。各地停水資訊及最新更新可至台灣自來水公司官網或客服專線查詢。

