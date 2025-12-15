今7°C創入冬新低！新北等４縣市低溫特報 明晨還有一波急凍

【高沛生／綜合報導】大陸冷氣團影響，全台清晨明顯偏冷，氣象署指出，中部以北及宜蘭低溫普遍落在11至13°C，南部及花東為14至16°C，局部因輻射冷卻更低。今晨最低溫出現在新竹縣關西鎮，測得7°C，各地清晨寒意明顯。白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但日夜溫差大，仍須留意保暖。

氣象署預報員黃恩鴻接受《壹蘋新聞網》採訪表示，今天清晨在大陸冷氣團及輻射冷卻影響下，各地感受偏冷，空曠地區、內陸及花東縱谷溫度更低，竹苗近山區甚至出現10°C以下低溫。隨著白天太陽加熱，氣溫將快速回升，北部及東半部高溫約20至23°C，中南部可達25至26°C，但清晨與白天溫差明顯。

各地大多為晴到多雲、乾冷的天氣型態，僅宜蘭、臺東地區及恆春半島有零星降雨機率。離島天氣相對穩定，澎湖為晴時多雲，氣溫約16至21°C；金門12至19°C；馬祖12至15°C。

今日東北風偏強，桃園至彰化沿海、恆春半島及各離島有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生機率，海邊活動需特別注意安全。黃恩鴻也提醒，明天清晨低溫與今天相近，仍是一天中最冷時段，白天則會比今天回暖更多，民眾務必留意日夜溫差並做好保暖措施。

氣象署同時發布低溫特報指出，新北市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣有10°C以下氣溫發生機率，提醒民眾注意保暖，並關懷長者及弱勢族群，同時留意農作物與水產養殖可能出現的寒害。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」發文指出，今日至明晨各地晴朗穩定，白天陽光下舒適、早晚很冷。今晚、明晨因輻射冷卻加成，中部以北、部分平地的最低氣溫仍在10度以下，應注意保暖。

未來一周天氣報，今明早晚溫差大，周三起降雨稍增。中央氣象署

