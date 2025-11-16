介入台灣有事 日本損人不利己

日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」說使日中關係急轉直下，面臨「釣魚台國有化」風波以來最嚴峻的挑戰。高市上台後顧及對中、韓的外交，試圖淡化極右派的色彩，在「歷史認識問題」及「台灣問題」上保持克制，成功藉韓國慶州APEC與大陸國家主席習近平會談。

高市成功的外交出擊獲得日本民意的回響，時事通信社的最新民調顯示，高市內閣的支持率為63.8％，僅次於2001年小泉內閣的72.8％。高人氣的高市壓抑不住極右派思維，一改菅義偉首相以來不對安倍「有事」說下定論的態度，道出介入「台灣有事」的謀畫，動搖上台之初對「一中政策」的立場重申。大陸外長王毅正告日本「借台灣生事，就是給日本找事」。但高市不撤回「台灣有事」的發言。

廣告 廣告

高市對中外交出現從安倍「戰略互惠關係」所獲成果一切歸零的可能，中日對話將全面停滯。日本最大在野黨立憲民主黨政調會長本莊知史認為，高市應是對安保體制及北京對台灣問題的定位未充分理解。自民黨政調會長代行田村憲久回應表示，「首相亦反省未充分說明背景之處，今後應該不會有類似發言。」

大陸外交部為反制高市介入「台灣有事」的發言，發布旅遊警告，提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」；大陸海事局亦發布航行警告，黃海局部海域11月17至19日進行實彈射擊，禁止駛入。

目前適逢日本賞楓的旅遊旺季，占日本外國觀光客首位的中國若暫停赴日觀光將對日本旅遊市場造成重大影響，打擊日本內需市場，不利「早苗經濟學」。

高市的右翼史觀否認「大東亞戰爭」為「侵略」，將之定位為「自存自衛」戰爭，此語境幾分相似「台灣有事」將觸及「存亡危機事態」的發言，引發近代中日戰爭的歷史聯想，激起雙方社會的民族主義，此不僅不利日本周邊安全，更不利台海穩定，局限台日務實合作。石破茂前首相認為，高市的發言無助強化日本對中國的威懾力。高市的發言意在鋪陳「安保三文件」修訂，鬆綁「專守防衛」及「非核三原則」的正當性，但再軍事化的日本無異背離「和平憲法」及《舊金山和約》體制。

馬前總統在臉書呼籲以《東海和平倡議》精神，「不升高對立、不放棄對話，以和平方式解決爭端」，穩定兩岸關係，而非假手外國介入。美國國務院就高市「台灣有事」言論重申維護台海和平與穩定，反對單方改變現狀，示警高市偏離介入「台灣有事」與否的「戰略模糊」政策。「有事」不應取代「和平」成為「台灣問題」的關鍵字。

高市介入「台灣有事」損人不利己，賴政府莫聞之心喜，放任兩岸關係惡化，置身險境而不自知，淪為高市煽動民族主義的工具。（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）