介入粿粿婚姻！廠商忍7年怒揭「王子黑歷史」：接代言沒職業道德

藝人「王子」邱勝翊坦承跟粿粿「超過了朋友界線」。翻攝IG



男星范姜彥豐昨（10/29）毀滅式爆料妻子粿粿與男星「王子」邱勝翊婚內出軌，粿粿駁斥「說了許多與事實不符的內容」，王子卻發文坦承兩人「超過了朋友間應有的界線」，點燃各界怒火。如今還有廠商爆料，7年前王子接下代言後，3個月內又接了同性質產品的業配，痛批「沒有職業道德」。

萬然生技創辦人吳紹瑜昨晚在臉書爆料，指出「王子的感情世界就跟他在工作上的態度一樣沒有職業道德」。她透露，7年前找王子擔任品牌代言人，但他卻在的3個月內，接了同質性保健食品的業配。

廣告 廣告

吳紹瑜表示，「看到影片時我真的氣炸了」！至今還保留著證據，這已經違反了代言合約，公司是可以提告的，這是藝人最基本的職業道德，王子會不知道嗎？畢竟不能這個也賺、那個也要賺吧！

吳紹瑜接著提到，當時快500萬台幣的品牌代言費，再加上原本就安排好的行銷排程全都要撤回，除了金錢上的損失，突然一大筆資金卡住，讓她的公司一度陷入危機，好險最後有解決才能走到現在。

吳紹瑜說，那時候自己沒有向王子求償違約金，還依照比例支付了代言費，包含協商的那個月最後才完成解約。她直言，當初沒有把事情說出來，是因為她覺得王子從棒棒堂出道，一路走來不容易，還要替父親償還債務也是辛苦，那時若說出來，可能損害王子的形象，影響到未來要接的代言和業配。

吳紹瑜指出，當時因為不想不想擋人財路，才沒有爆料此事，現在說出來，「是因為他已經把他自己毀掉了，我對於出軌、當人婚姻的第三者，還有沒有邊界感的人非常厭惡，必須讓大家知道。」

更多太報報導

王子「范姜頭上拿綠帽」2022舊照被挖 網瘋狂朝聖：早就埋下伏筆

心理測驗！粿粿曾自豪「不會出軌」 星座專家秒打臉

王子被控與粿粿「婚內出軌」 經紀公司表態了