介入選舉？傳林義守推張顯耀操盤藍營南部選情 義联集團駁斥：並非事實

記者楊士誼／台北報導

傳林義守推薦張顯耀操盤藍營南部選情，引發地方反彈，義联集團聲明，此等傳聞並非事實。（圖／資料照）

有媒體報導指稱，國民黨黨主席鄭麗文有意讓前立委張顯耀督導南部二都選情，而幕後推手，是義联集團創辦人林義守。義联集團今（23）日聲明，此等傳聞並非事實，林義守近期並未與報載之台面上各黨派政治候選人有任何互動，更無推薦張顯耀操盤之事。

據媒體報導稱，國民黨智庫將聘張顯耀為執行長，督導南部選情，引起南部國民黨人的不滿。而該人事案，傳出為林義守親自推薦。義联集團稍早澄清，此等傳聞並非事實。

義联集團表示，本集團創辦人近期並未與目前媒體報導所載之台面上各黨派政治候選人有任何互動，更無所謂「林義守力薦張顯耀操盤南二都選戰」之情事。面對當前國際經濟情勢諸多艱難挑戰，集團正全心全力專注於事業經營與永續發展，期能繁榮地方發展與創造社會經濟價值。

現年84歲的林義守，為義联集團創辦人，事業跨足醫院、鋼鐵等領域，集團旗下更有義大世界遊樂園、大學、中小學、飯店與遊覽車公司等。

