介惠基金會邀民眾「歲末傳愛」 關心偏鄉獨居長者

謝祖武拍攝「歲末傳愛」年度公益影片，用心陪伴偏鄉長輩

「傳愛大使」謝祖武與執行長施欣錦共同宣布「歲末傳愛」正式啟動

介惠基金會每年冬天推動「歲末傳愛」行動，讓偏鄉長輩與家庭安心過冬

介惠基金會今（12）日舉辦「歲末傳愛」公益發佈會，由謝祖武擔任「傳愛大使」。謝祖武與介惠基金會用心走訪多個家庭，謝祖武說，照顧失智母親的經歷讓他深刻體會照顧者的辛勞與孤獨，而偏鄉長者長年缺乏陪伴，最需要的是有人願意走進他們的生活，他敬佩介惠基金會一直在做這件事。

介惠基金會執行長施欣錦表示，介惠自1987年成立以來，長年深耕屏東、彰化、北海岸等偏鄉地區，推動長者關懷、偏鄉自立與社區服務，也關注婦女在照顧與經濟壓力間的挑戰，幫她們重建自信、提升生計。

介惠每年冬天都會發起「歲末傳愛」行動，募集社會資源，幫助偏鄉長輩、弱勢家庭與照顧者。新北、彰化與屏東三處服務據點平均每月關懷逾500人，並於一年內為逾三萬人次長者提供生活支持、陪伴關懷與社區參與等多元服務，讓他們在資源有限的環境中，仍有能力面對年老與生活困境。

此外，介惠也持續透過節慶關懷行動串聯社會力量，去年共舉辦近千場活動、服務逾千人次。今年「歲末傳愛」以「愛心接力，讓溫暖無限延續」為主題，預計發放近2,000件生活與照顧物資給約600位長輩與家庭，透過社工訪視，將善款化為貼近生活的實質支持。