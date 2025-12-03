介紹台人「自願申領」陸身分證件條件流程 國台辦：要防受騙

大陸國台辦今（3）日在例行記者會上稱為防有心人士「混淆視聽、歪曲解讀」，藉此針對台灣民眾申領「大陸身分證件」的條件、流程與所需材料做出完整說明。發言人張晗強調，台人「自願申領」大陸身份證件是其享有的合法權利。

國台辦發言人張晗者主持例行記者會。（圖／翻攝《央視新聞》）

張晗說明，「台灣居民居住證」是大陸主管機關為滿足台胞在大陸就學、就業、生活便利化需求而製發的證件。依據《港澳台居民居住證申領辦法》，台灣居民在大陸居住半年以上，且具備合法穩定就業、合法穩定住所或連續就讀3項條件之一者，即可根據本人意願申領。

廣告 廣告

申請者需填寫《港澳台居民居住證申領登記表》，交驗臺灣居民來往大陸通行證（台胞證），並向居住地公安派出所或戶政辦證大廳提交居住地住址、就業或就讀證明即可辦理。

至於「台灣居民定居證」，則是發放給經批准來大陸定居落戶的台灣居民，到定居地戶口登記機關辦理常住戶口登記手續的證明。

張晗表示，根據《中國公民往來台灣地區管理辦法》等有關規定，台灣居民符合投靠大陸直系親屬、係大陸居民配偶、在大陸投資以及專業領域人才等情形的，可向擬定居地縣級以上公安機關出入境管理機構提出申請。

申請時應當提交《台灣居民來大陸定居申請表》、證件照片、有效的「台灣地區身份證」和出入境證件以及與申請事由相對應的證明文件等。經批准，公安機關出入境管理機構將為其簽發《批准定居通知書》和《台灣居民定居證》。自2024年1月1日起，大陸出入境管理部門實施鼓勵台灣居民來閩定居落戶政策。

關於「大陸居民身份證」。根據《中華人民共和國身份證法》有關規定，台灣居民回大陸定居的，在辦理常住戶口登記時，應當申請領取居民身份證。台灣居民持《批准定居通知書》和《台灣居民定居證》到常住戶口所在地公安機關辦理常住戶口登記後，申領居民身份證的流程與大陸居民一致。

張晗以圖表說明台人申領大陸身分證件的條件。（圖／中天新聞）

張晗最後強調，一是台灣居民申領上述證件完全是「自願行為」。二是中方注意到有不法機構在網上虛假宣傳，可為台灣居民代辦大陸身份證並借機牟利。她提醒，申領上述證件，除辦證機構收取證件工本費外，其他任何非官方機構和人員以代辦、仲介等名義提供有償服務的行為都是非法和違規的，要謹防上當受騙。

另外，她表示，大陸相關主管部門在受理、審核、批准過程中，將依法嚴格保護台灣居民有關申請資料，不會洩露當事人個人資料和證件資訊。她也再次提醒「廣大台灣同胞要妥善保管好證件及個人隱私信息，以防外洩」。

延伸閱讀

中職/林書逸遭中信兄弟戰力外 傳同意加盟富邦悍將

中職/高志綱驚爆外遇網紅林倪安！獅隊：違反隊規最重開除

中職/樂天群「猿」無首 曾豪駒有望回鍋掌兵符