介紹閨蜜學潛水 竟跟人夫旅館滾床單...正宮怒提告

高雄一名人妻小莉（化名）因不忍閨密魚魚（化名）生活壓力大，好心將其介紹到丈夫阿昇（化名）經營的潛水店學習潛水，不料魚魚無視多年友誼，竟與阿昇發展出長達一年的婚外情，兩人去遍高雄各地旅館，甚至是峇里島，更在小莉住處的天臺發生性行為。高雄地院審理後，判處魚魚須賠償精神慰撫金50萬元。

判決書指出，小莉與魚魚曾是同事，兩人私交甚篤，小莉因心疼魚魚工作壓力大，引薦她前往丈夫阿昇的潛水店學習，沒想到在考取潛水證照期間，竟與阿昇擦出愛火，兩人以「大熊」、「小倉鼠」互稱，並透過Instagram即焚模式傳遞情訊，藉此隱匿關係。

2023年12月6日，阿昇與魚魚進行夜間潛水時，趁機在水中十指緊扣，潛水結束後，兩人於店內聊天、飲酒，並互吐婚姻與工作的不滿。隔日清晨，兩人首次發生性行為，事後還一同前往藥局購買事後避孕藥。

兩人關係並未就此中斷，不僅共同環島旅行一週，之後更多次在高雄各地汽車旅館幽會，令小莉心碎的是，阿昇於5月才帶著她與孩子赴日旅遊返台，魚魚雖一度提出分手，雙方卻仍藕斷絲連。2024年10月，兩人甚至假借潛水店海外行程之名，遠赴峇里島同房私會，返程途中還在車內親熱。

直到同年年底，小莉在阿昇手機中發現大量親密對話，而魚魚因不知小莉已察覺的情況下，竟前往小莉與阿昇位於高雄的住處，並在頂樓天臺與阿昇發生性行為，小莉憤而提告求償100萬元。

對此，魚魚辯稱是阿昇在潛水時趁她恐懼主動牽手，並於酒後遭親吻，才發展後續關係，至於峇里島及KTV等地發生性行為，她則以酒醉「毫無印象」為由否認，並主張自己長期受憂鬱症所苦。

法院經審酌，魚魚明知阿昇已婚，且為閨密配偶，仍與其發展不正當男女關係長達一年，行為已嚴重侵害小莉配偶權，最終判決魚魚應賠償精神慰撫金50萬元，全案仍可上訴。

