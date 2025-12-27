介選鐵證！解放軍音檔流出...撥9000萬造神韓國瑜 掌控千萬個臉書帳號

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

日本《讀賣新聞》近日披露，暗網上流出3段疑似中國解放軍內部會議的錄音檔，內容涉及中共以「軍民合作」方式，介入2018年台灣高雄市長選舉，試圖推升當時國民黨候選人韓國瑜的聲勢，掀起韓流」。國安單位進一步證實，相關音檔為解放軍「戰略支援部隊」官員，與北京民間科技公司高層討論對台介選行動的私下對話。

據了解，流出的3段錄音，記錄解放軍戰略支援部隊某位丁姓處長與北京「沃民高新科技股份有限公司」負責人齊中祥的談話內容。對話顯示，解放軍透過所屬的「網絡空間部隊第56研究所」，以採購「輿情情緒分析系統」為名，實際執行對台灣選舉的輿論操控與干預任務。該研究所對外名稱為「江南計算機研究所」，長期被視為解放軍網路與資訊戰的重要單位。

第一段錄音內容指出，解放軍為此計畫投入高達2000萬人民幣（約9000萬新台幣）經費。「丁處長」向齊中祥提到，「56所」初期可以500萬人民幣預算，用來干預台灣地區的九合一選舉，若成果符合預期，將在2020年總統大選前再加碼1500萬人民幣。

第二段錄音中，丁姓處長更直言2018年高雄市長選舉「非常關鍵」，並自稱當時外界普遍不看好韓國瑜，但基於掌握的情資，他判斷韓國瑜將會當選，最終結果也印證了他的預測。他同時表示，希望藉此案例，替沃民公司的輿情情緒分析系統「打響名號」，證明其具備干預台灣選舉的能力。

至於第三段錄音，齊中祥則透露，沃民公司已在台灣社群平台中「搜控（搜尋掌控）」約600萬個臉書帳號，下一步計畫將規模擴大至1000萬個，作為資訊蒐集與輿論擴張的節點。

對此，我國安單位指出，這些帳號疑似用於散布不實訊息、煽動社會對立情緒，並干擾台灣選民投票行為。

