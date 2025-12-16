仍不罷休？中國大使在聯合國指責高市「台灣有事」言論 與日方激烈交鋒

日本駐聯合國大使山崎和之。取自維基百科



中國對日本首相高市早苗的「台灣有事」國會答詢言論強烈反彈，一個多月來仍無止息跡象。中國常駐聯合國代表傅聰週一（12/15）在安理會一場會議中再次批評高市首相的言論「為世界和平帶來嚴重隱患」，要求撤回，日本大使山崎和之則嚴詞反駁，雙方唇槍舌劍，互不退讓。

日本共同社、富士新聞網報導，聯合國安理會週一召開「為和平展現領導力」會議，探討國際和平與總體安全保障。傅聰發言時批評高市的「台灣有事」答詢是「逆時代潮流、不可容許的言論」，並要求日方撤回相關說法。

傅聰還在發言時宣稱，台灣是中國領土的一部分。

日本駐聯合國大使山崎和之則反駁傅聰的發言「毫無根據，令人遺憾」，並稱其言論偏離會議主題，「不適切且與議題無關」「會造成成員國之間的分裂，破壞聯合國未來建設性討論的平台」。他強調，日本「一貫希望台灣問題能透過對話和平解決」。

據報導，這場會議由輪值主席國斯洛維尼亞主持，主要強調多邊合作的重要性，並聚焦將於明年正式啟動的下任聯合國秘書長選舉。除了中日兩國大使以外，其他國家代表的發言內容大多圍繞秘書長選舉程序的透明度，以及聯合國改革的必要性。

傅聰再度發言時，重申對日本的批評，表示：「80年前，日本軍國主義也曾以所謂『自衛』為名對外發動侵略，給中國、亞洲和世界帶來深重災難」，他呼籲各國「絕不能允許軍國主義死灰復燃，絕不能允許法西斯主義的幽靈復活」。

山崎發言回應時則提到聯合國改革，並指中方的批評不符合會議主題，是「不恰當且無關的」。他希望各會員國能「正確認識日本過去80年來的實際作為」，強調自二戰結束以來，日本一貫堅持走和平國家道路」。他呼籲各國理解日方立場，同時表明日本將透過對話、冷靜應對。

報導稱，在會議臨近尾聲時，中日雙方又分別要求額外發言機會，並再次相互指責。

在此之前，中方已兩度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），要求高市早苗撤回相關發言，並持續對日本提出批評。

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢時，在野黨議員詢問，若中國對台實行海上封鎖，是否符合安保法制中可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市回應稱，若伴隨對方動用軍艦與武力，「無論怎麼想，都是可能構成存亡危機事態的情形」，但仍要看實際發生的個別具體情況。

此一回答引發中國強烈不滿與抗議，為要求高市撤回發言，採取各種手段施壓，包括減少中日航線、暫停進口日本水產品、叫停日本藝人在中國演出等措施，至今尚未罷休。

