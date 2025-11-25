仍判5年2月！收吳健保10萬禮金違規安排打電話 監獄科員二審宣判駁回

〔記者陳建志／台中報導〕已故前台南縣議長吳健保，因職棒假球等刑案在台中監獄服刑，得知戒護科科員高章群(已退休)次子將結婚，交代兒子出席婚宴並送上10萬元的禮金，高男收下禮金，並違規安排吳健保53次電話接見，兩度違規提供香菇肉粥、排骨便當特別餐食，高章群一審依貪污罪判處5年2月徒刑，覺得判太重上訴二審，希望能輕判求緩刑，不過台中高分院審理後，今天駁回上訴，仍維持一審5年2月徒刑。

台中地檢署起訴指出，吳健保2020年3月至2024年5月在台中監獄服刑，中監戒護科員高章群(69歲)負責他的戒護、生活管理，吳男為了獲得獄中特殊待遇，透過友人請託，拜託高男在獄中多多關照，2020年7月間，吳健保得知高男的次子將舉辦婚宴，起意藉禮金行賄。

檢方指出，台中監獄聽到風聲，指派戒護科專員約談輔導高男，提醒他在兒子婚禮當天如有人贈與高額禮金，應依公務員廉政倫理規範處理。不過，2021年3月27日高男兒子結婚當天，吳健保透過兒子和友人出席婚宴，並包了10萬元的大紅包，高男得知仍收下，並在吳服刑期間，違規安排53次的電話接見，還有兩次自行購買香菇肉粥、排骨便當，違規提供餐點。

台中地院審理時，高章群坦承犯行，自動繳回10萬元賄款，法院考量此為吳健保主動行賄，且所收賄款不多，加上已坦承犯行，且繳回犯罪所得，依刑法第59條規定減輕其刑，依違背職務收受賄賂罪判刑5年2月，褫奪公權3年。

高男因認為一審判太重上訴二審，台中高分院審理時，高男當庭坦承犯罪、認錯，希望能給他改過自新的機會，並稱自己身體不好，加上要照顧母親，希望能減刑輕判，改判緩刑。

台中高分院今天宣判，判決上訴駁回，維持原審5年2月有期徒刑。

