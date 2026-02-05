仍在危險期！陳宗彥進ICU搶救 馬偕院長曝情況：已成立特別照顧小組

記者簡浩正／台北報導

行政院前發言人陳宗彥傳身體不適，住進馬偕ICU。（圖／行政院提供)

行政院前發言人陳宗彥驚傳3日與友人聚餐時，突感身體不適，緊急前往台北馬偕醫院就醫，目前狀況尚未明朗，仍在加護病房。馬偕醫院院長張文瀚受訪表示，陳宗彥目前狀況已經獲得控制，但仍處於危險期，需要密切觀察2到3天。

據了解，陳宗彥3日晚間參加完餐敘時，返回飯店後發生腦溢血，並請飯店叫救護車，那時人還清醒，後被送往醫院救治，4日下午動手術。

馬偕醫院昨晚回應，主治醫師與醫療團隊全力照護中，相關病情細節因涉及病人隱私，須經家屬同意授權後，才能對外進一步說明。

對於陳宗彥的救治情況，張文瀚受訪則表示目前狀況已獲得控制、穩定當中，但還處於危險期，需要觀察2到3天。現階段院方全力照顧，已經成立特別照顧小組在協助幫忙，請外界放心。

陳宗彥曾任內政部次長，在新冠疫情期間擔任中央流行疫情指揮中心副指揮官而名聲大噪，於2023年接任行政院發言人，未料爆發他於台南市政府任內被指控接受性招待，在去（2025）年由台南地方法院判決，因證據不足，判他無罪，但此事已嚴重影響他的仕途。

