仍在押卻恐嚇證人？「幣想」主嫌搬妻兒拚交保 審判長祭出禁令

〔記者劉詠韻／台北報導〕士林地方法院審理全台最大虛擬幣交易所「幣想」洗錢案，迄今已羈押9月的主嫌施啟仁將於22日屆滿，卻疑似透過親友在外恐嚇同案受害者及被告，審判長為此罕見發出禁令，嚴禁被告及辯護人私下接觸相關證人。庭末，施啟仁自陳身心狀況惡化，妻子無業、且家中尚有三名年幼子女需照顧，願具保300萬元並接受電子監控；審判長楊秀枝諭知，施啟仁訊後仍押看守所，是否續押將由法院評議裁定。

本案涉及逾4000名被害人，詐騙金額達12.7億元、洗錢金額突破23億元。檢辯先前針對「證據能力之爭」的攻防備受司法圈關注，由於辯護團隊主張被害人的警詢筆錄不具證據能力，試圖以此發動「焦土策略」；檢方為鞏固犯罪結構而聲請傳喚超過1600名被害人，法院上月僅先裁准許720人到庭作證。

昨庭訊自下午2時30分一路至傍晚6時才結束。同案被告王學治證稱，施啟仁曾自述具有「天道盟正義會」背景，且其岳父亦然；施委任其名下的百大公資訊公司代為採購，雖然表面上無收益，但施曾允諾若公司獲利，幣想會分潤，他則每個月收到10幾萬至30幾萬元的款項。

審判長追問，如何判斷為詐騙案件？王學治回應，幣想門市的業績好到「不合理」，「業績會吃完所有水位(交易限額)，還會持續追加，甚至連續一週都如此。」他表示，車手或被誘導的被害人買幣時，常與幫派分子集合，且幣想內部的引薦機制與一般認知大相徑庭，種種異象讓他心生疑竇。

審判長並提醒，有證人及被害人反映遭到恐嚇，為確保生命財產安全，禁止辯護人及被告私下接觸或聯繫其他被告與被害人；蒞臨檢察官林聰良隨即附聲，警方也有相關反映。

辯護律師團隊顯得猝不及防，愣了片刻後回應，不清楚證人遭騷擾的具體情況，僅稱施啟仁未曾威脅被害人。律師團轉而指出，檢方起訴舉證存有瑕疵，「這就是為什麼需要傳喚大量被害人，因為檢方在起訴時，並未查清每一名被害人的實際經過。」對此，檢方回應，若辯護團願承認被害人警詢筆錄具證據效力，即可免去後續大量傳喚證人的程序；若否，為完整呈現證據，仍須請被害人親自到庭說明，以保障所有訴訟參與者權益。

施啟仁說，他目前已羈押9個月，精神與身體狀況惡化，兩名早產女兒剛滿1歲，5歲兒子尚幼，而失業的妻子需獨自扶養三名子女，因此請求交保並願具保300萬元接受電子監控。

庭末，審判長楊秀枝諭知，施啟仁訊後仍押看守所，是否續押將由法院評議裁定。

