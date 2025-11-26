仍有養豬戶偷煮廚餘！ 綠營轟台中市府：廚餘管理全面失控

江肇國痛批：「台中市根本學不乖！每天三百多噸廚餘，市府對去化束手無策，更完全掌握不了流向，全面失控！」 圖：台中市議員江肇國/提供

[Newtalk新聞] 台中市議員江肇國、周永鴻、張家銨今（26）日於市政總質詢時指出，市府在廚餘治理上「前端失管、後端失守」：一邊有養豬場疑似偷用廚餘、蒸煮畫面被民眾拍下；另一邊文山焚化廠因混燒廚餘超量，傾倒口滿到溢出、垃圾持續滑落。江肇國痛批：「台中市根本學不乖！每天三百多噸廚餘，市府對去化束手無策，更完全掌握不了流向，全面失控！」

江肇國指出，台中市先前共有 36 間養豬場向環保局申請廚餘再利用。中央禁止廚餘養豬後，環保局僅以「都改用飼料」帶過，但民眾在兩日前拍到大肚區一間養豬場仍在蒸煮廚餘，旁邊更堆滿廚餘桶。對此，農業局宣稱「每三天查一次」，江肇國質疑：「既然有查，怎麼還會發生這種情況？」並要求市府立即提出查緝紀錄，向市民交代是否有落實稽查。

江肇國痛批，農業局對豬場沒查，環保局對廚餘流向也一問三不知，甚至連每天到底有幾輛車載廚餘都不清楚。目前，市府只有「過去曾與環保局簽約」的車輛有列管，其他載運廚餘的小蜜蜂業者、清運車輛、豬農自運車輛，市府完全無法掌握。他直言：「市長不要再騙市民了！連廚餘車都沒列管，怎麼查？怎麼管？」

在末端處理部分，江肇國說，文山焚化廠近期因大量傾倒廚餘混燒垃圾，導致傾倒口爆量、畫面怵目驚心，甚至因廚餘比例超過 10％，造成垃圾一直滑落。市府日前宣稱「有新方法」，結果內容仍是舊有的黑水虻、沼氣發電，現在緊急喊出「脫水處理」，卻面臨三大問題：沒有空間、設備未到位、乾燥後的載運。

江肇國指出，全國廚餘進焚化爐比例平均僅 51.7％，台中卻高達 82.4％。他痛批：「堆肥台北做最多、黑水虻新北做最多、生質能桃園做最好，只有台中把廚餘往焚化爐塞。現在三座焚化爐老、滿、壞，就是過去市府沒有拿出有效方式的惡果。」面對環保局長宣稱「全國沒有人比我更清楚」，江肇國反擊：「問你一個數字都說不出來，還自稱化工高考狀元？根本荒謬！」

江肇國、周永鴻、張家銨強調，市府若無法拿出具體策略，文山焚化廠滿溢的狀況將不斷重演，廚餘處理危機也會持續累積。「不要再用一句『等著看』敷衍議會、敷衍市民，而是要拿出真正的成績！」

