他三酸甘油酯超標200倍送ICU險死！竟是這樣喝檸檬茶害的？很多人忽略

喝檸檬茶竟然會喪命？之前有報導指出，一名中國男子熬夜期間喝了一杯檸檬茶，出現劇烈肚子痛，其後更被送往加護病房治療，經搶救後才脫離險境。醫生檢查後發現，該男子患有多種疾病，檸檬茶是誘發急性胰腺炎病發的原因之一！

一杯檸檬茶入ICU！中國男子三酸甘油酯超標險死

根據中國傳媒報導，一名45歲陳姓男子，熬夜時喝了一杯檸檬茶，隨即出現嚴重腹痛，於是被送往深圳市中山大學附屬第七醫院急診治療。其後因病情嚴重，轉入ICU，最後醫生從血液中分離出超過200毫升的黃色油脂物質，經過藥物治療搶救才救回一命。

高血脂急性胰腺炎與熬夜吃外賣、喝檸檬茶有關？

該名男子說，自己經常喝檸檬茶、習慣熬夜，平時都以吃外賣居多。醫生檢查後發現他患有急性胰腺炎、混合型高脂血症、糖尿病、重度脂肪肝等疾病，且糖尿病酮症酸中毒、三酸甘油酯超標200倍。醫師亦提到，日常壞習慣就是誘發該名患者急性胰腺炎病發的原因之一。

檸檬茶糖分高，一日2杯達建議攝取量

不少人都喜歡喝檸檬茶，但這種飲品的含糖量非常高。根據香港食安中心研究顯示，以每杯300毫升來說，一杯檸檬茶已經有25克糖，相等於5顆方糖；少甜檸檬茶亦有近18克糖。以成年人每日糖分攝取量不宜超過50克計算，一日2杯檸檬茶已經達到每日建議攝取量。

肥胖令三酸甘油酯超標，易引發急性胰臟炎

糖分攝取與致癌風險有所關連。根據香港防癌會資料顯示，長期攝取大量糖分會增加患糖尿病風險、體重增加，亦會增加三酸甘油酯超標的風險，容易引發心血管疾病、高血壓、糖尿病、急性胰臟炎。

想維持健康的三酸甘油脂水平，應減少糖分吸收、少吃精緻澱粉、加工食品。外國營養師Amanda Archibald亦曾在報導中指出，多進食高纖蔬菜、多攝取Omega-3脂肪酸，能夠降低三酸甘油脂的濃度。

糖分攝取過多增患癌機會

而且體內脂肪過多會增加患癌風險，包括乳癌、大腸癌、子宮體癌、食道癌、腎癌等。科學家認為肥胖是繼吸菸之後最嚴重的致癌原因。要降低患癌或急性病的風險，應保持正常體重，選擇糖含量較低的飲品控制糖分攝取量。

