他三酸甘油酯超標200倍送ICU險死！竟是這樣喝檸檬茶害的？很多人忽略
喝檸檬茶竟然會喪命？之前有報導指出，一名中國男子熬夜期間喝了一杯檸檬茶，出現劇烈肚子痛，其後更被送往加護病房治療，經搶救後才脫離險境。醫生檢查後發現，該男子患有多種疾病，檸檬茶是誘發急性胰腺炎病發的原因之一！
一杯檸檬茶入ICU！中國男子三酸甘油酯超標險死
根據中國傳媒報導，一名45歲陳姓男子，熬夜時喝了一杯檸檬茶，隨即出現嚴重腹痛，於是被送往深圳市中山大學附屬第七醫院急診治療。其後因病情嚴重，轉入ICU，最後醫生從血液中分離出超過200毫升的黃色油脂物質，經過藥物治療搶救才救回一命。
高血脂急性胰腺炎與熬夜吃外賣、喝檸檬茶有關？
該名男子說，自己經常喝檸檬茶、習慣熬夜，平時都以吃外賣居多。醫生檢查後發現他患有急性胰腺炎、混合型高脂血症、糖尿病、重度脂肪肝等疾病，且糖尿病酮症酸中毒、三酸甘油酯超標200倍。醫師亦提到，日常壞習慣就是誘發該名患者急性胰腺炎病發的原因之一。
看更多：洋蔥功效：防癌、穩血糖 1料理營養加倍 10大好處＋禁忌一次看
檸檬茶糖分高，一日2杯達建議攝取量
不少人都喜歡喝檸檬茶，但這種飲品的含糖量非常高。根據香港食安中心研究顯示，以每杯300毫升來說，一杯檸檬茶已經有25克糖，相等於5顆方糖；少甜檸檬茶亦有近18克糖。以成年人每日糖分攝取量不宜超過50克計算，一日2杯檸檬茶已經達到每日建議攝取量。
看更多：沒三高膽固醇狂飆竟肝癌！醫推5種食物狂刮油 番茄3食物專治壞膽固醇
肥胖令三酸甘油酯超標，易引發急性胰臟炎
糖分攝取與致癌風險有所關連。根據香港防癌會資料顯示，長期攝取大量糖分會增加患糖尿病風險、體重增加，亦會增加三酸甘油酯超標的風險，容易引發心血管疾病、高血壓、糖尿病、急性胰臟炎。
想維持健康的三酸甘油脂水平，應減少糖分吸收、少吃精緻澱粉、加工食品。外國營養師Amanda Archibald亦曾在報導中指出，多進食高纖蔬菜、多攝取Omega-3脂肪酸，能夠降低三酸甘油脂的濃度。
糖分攝取過多增患癌機會
而且體內脂肪過多會增加患癌風險，包括乳癌、大腸癌、子宮體癌、食道癌、腎癌等。科學家認為肥胖是繼吸菸之後最嚴重的致癌原因。要降低患癌或急性病的風險，應保持正常體重，選擇糖含量較低的飲品控制糖分攝取量。
看更多：健康水果「金桔」怎麼唸？金ㄐㄧˊ是錯誤唸法 好喝金桔檸檬這樣做
更多內容：水果過敏｜食完生果喉嚨痕或患過敏症！３招食水果降低過敏反應
文章授權轉載自《香港01》。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
更多健康2.0報導
天冷穿襪子睡覺會堵血管、悶出腳氣？醫破3迷思 教你這樣做更好睡
早餐一杯「這個」竟是大腸癌元兇！空腹喝就像腐蝕腸道 大腸癌風險狂飆
她靠「2＋2戰術」4個月瘦12公斤！研究證實：比節食多燒50%脂肪
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
營養師自己都不碰！「9種健康零食」比甜點還糟 優格竟上榜
想吃得健康，卻常常越吃越困惑？低脂、全麥、天然、能量補給……這些看似加分的關鍵字，往往讓人誤以為選對了零食，但實際翻開成分表，真相可能完全不同。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
60萬人研究認證！常吃「1平民食物」抗老、延壽 死亡風險降6%
近年越來越多大型研究顯示，看似平凡的食材，可能默默影響健康、壽命。營養師老辜提到，一項60萬人的研究數據發現，經常食用菇類的人，全因死亡風險約降低6%，因為菇類含有β-葡聚醣等健康物質，有助於防止細胞老化，降低慢性發炎風險等。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
接種「帶狀皰疹疫苗」有補助！防「皮蛇」神經痛、還能降失智風險20％…全台13縣市資格條件一次看
根據統計，台灣每年約有1萬2千人因帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）就醫，年齡越大發病風險越高。疾管署指出，台灣每3人中就有1人一生可能罹患一次。 帶狀皰疹源自水痘病毒潛伏在神經節中，當免疫力下降、壓力過大或有慢性病時容易復發，引起紅疹、水泡與神經痛，發作時如火燒、電擊，且傷口會有灼燒感，甚至連碰到衣服或被風吹到都會痛，痊癒後還會留下長期的抽痛、麻痺、刺癢。 醫師建議，50歲以上或高風險族群可考慮自費接種疫苗預防。目前有兩種疫苗可選：減毒活性疫苗（伏帶疹）與重組型疫苗（欣剋疹），效果與適用族群不同。而全台共13縣市提供公費補助，資格條件、準備文件、補助金額一次看懂。 (原文刊載於2025/9/3，更新時間為2026/10/14)幸福熟齡 ・ 17 小時前 ・ 8
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 1 天前 ・ 11
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
獨家／周杰倫昔「僵直性脊椎炎」免役 現可打澳網？專業醫3字回答
「華語流行天王」周杰倫熱愛網球運動，日前證實要參加2026澳洲網球公開賽，引發外界關注並讓人好奇，他長年深受「僵直性脊椎炎」所苦，如今竟能打澳網！對此，過敏免疫風濕科醫師方耀凡表示，「不意外！」隨著醫學進步，僵直性脊椎炎已可用藥物有效控制，「只要按時服藥，生活可與正常人無異。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 12
30歲女吃完大餐「2天內病逝」！醫揭致命死因
生活中心／李明融報導日常生活的一個小動作往往可能會成為致命的原因，日前一名30歲女子和友人享用高檔自助餐，不料返家後就寢，半夜突然感覺到腹痛被送進急診室，經確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果發現女子的三酸甘油酯竟飆破4000mg/dL，醫師點出致命原因竟是因為女子生前自行停藥所致。民視 ・ 22 小時前 ・ 5
耳垂出現「一條線」是索命徵兆？醫：膽固醇高、恐離心梗不遠了！
血液中的膽固醇濃度異常升高，身體可能透過臉部特徵發出警訊。新光心臟科醫師陳冠任提醒，民眾可留意耳垂摺痕、眼皮黃色斑塊等臉部徵兆，及早檢查掌握心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
精瘦、無慢性病！27歲務農男突爆腦中風「橫跨128公里搶救」
花蓮慈濟醫院2025年11月中收治一名年僅27歲的腦中風病人王先生，平日身材精瘦且務農，無慢性病史，卻因突發腦血管阻塞昏倒路邊。在跨院接力搶救下，術後15天即康復出院。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
早餐黑咖啡＋三明治超雷！營養師激推「這1杯」直接飽到中午 還不會想吃零食
提到早餐，對於生活緊湊的上班族來說，早餐往往簡化成了「一份三明治配一杯黑咖啡」。振興醫院指出，這種看似俐落的組合，其實隱藏著影響工作效率的健康陷阱，甚至可能成為下午報復性進食的導火線。 黑咖啡與水果餐的迷思：別讓「偽輕食」拖累你的大腦 許多上班族依賴黑咖啡提神，或選擇「水果餐」減肥，但在營養師眼中，這都是常見的早餐誤區。黑咖啡幾乎不含實質營養素，空腹飲用會刺激腸胃蠕動，若未搭配足夠的固體食物，反而會讓人更快感到飢餓，進而引發「報復性進食」，陷入醣暈與精神不濟的惡性循環。同樣地，即便選擇「不甜的水果」如芭樂、小番茄，本質仍屬於醣類。單吃水果會導致血糖大幅波動，對於需要高度專注力的學生與上班族而言，早晨真正需要的是澱粉與蛋白質的平衡，而非單純的「糖」。 飲品選對了 飽足感從8點延伸到下午1點 營養師陳韻婷分享自己的早餐心法，強調「飲品」的選擇甚至比主餐更關鍵。她首推「高纖豆漿」，主因是現代人早餐難以攝取足夠蔬菜，若能透過飲品補足膳食纖維，對於穩定血糖與延長飽足感大有幫助。至於牛奶雖然營養，但因同時含有蛋白質與碳水化合物，若再搭配麵包或饅頭，整體澱粉比例容易過高。因此，她建議，若選擇牛奶，主常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
中醫師、營養師雙證照醫曝蔡依林青春密碼 萬人前證實有效
蔡依林《PLEASURE愉悅演唱會》，已經結束一個多禮拜了。但是內容與她怎樣維持最美狀態的話題，依然在娛樂圈跟養生圈發效、「很多人走不出來」。擁有中醫師、營養師雙證照的朱益智中醫師分析，蔡依林不碰味精、想快樂能分泌多巴鞍的事、按摩與吃海鮮。真的有助健康、從身心靈三方面讓自己保持絕佳狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
研究證實「早餐吃油一點」助減肥 醫：酪梨、無糖優格、堅果最妥當
根據《國際肥胖期刊》研究顯示，減肥不需要餓肚子，早餐攝取較高脂肪反而能讓燃脂效果更好。家醫科醫師許書華推薦民眾早餐可選擇酪梨、無糖希臘優格、無調味堅果的「穩糖」搭配。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
一到下午3點就想吃甜食？專家揭原因：不是意志力薄弱 3建議曝光
劉博仁說明，第1個常見原因是「反應性低血糖」。現代人午餐多以精緻澱粉為主，如白飯、麵食或便當，進食後血糖快速上升，胰臟大量分泌胰島素調節，卻可能導致餐後2到3小時血糖急速下降，正好落在下午3、4點。當大腦察覺能量不足時，便會強烈渴求能迅速吸收的糖分，使人產生「...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 發表留言
台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食 「國民美食」列頭號殺手
過去大眾總認為以米飯、湯品配上泡菜的韓食非常健康，但根據首爾大學醫學院與食品營養學系共同發表在國際期刊《流行病學與健康》研究指出，事實並非如此單純。研究團隊分析數據發現，南韓約有6%的癌症發生以及5.7%的癌症死亡，其實都與日常的「飲食選擇」直接掛鉤。這顯示出我們每天重複飲食行為，無形中決定了罹癌與否的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 3
上班族注意：午餐少了這一味，難怪你下午沒力又想睡
不少上班族經常有這樣的經驗：午餐才剛吃完沒多久，下午工作就開始渾渾噩噩、頭腦不清楚，甚至還出現焦慮或想睡。內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯提醒，這種情況不一定是你體力差，可能是「午餐吃錯了」。 醫師午健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
沒胃痛竟大出血！冬天是「吐血高峰期」 醫：快戒掉「5類食物」
冬天一來，「吐血、黑便」的病人會增加。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，冬天確實是消化道出血的高峰期，尤其以上消化道出血最為常見，且不少患者幾乎沒有胃痛，而是出現無痛性出血。除了低溫導致血管收縮、使胃黏膜變得脆弱外，壓力大、熬夜與作息紊亂，也是誘發出血的重要原因之一。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
44年前鬼門關救回！混元禪師仍不幸病逝 一生纏鬥糖尿病..2檢查可預防
曾在陳水扁總統執政時期被視為「國師」的唯心聖教創教宗主「混元禪師」，於13日逝世，享壽81歲。混元禪師患有糖尿病，1982年因罹患腎臟萎縮症，當時一度病危，重病痊癒後入道修行。2024年他斥資近13億元仿總統府外觀興建唯心大禮堂時，已需乘坐輪椅，無法久站且需人攙扶。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
30歲女子大餐後腹劇痛過世！醫曝關鍵：「這數值過高」不可擅自停藥
[Newtalk新聞] 一頓高檔自助餐竟成了奪命晚餐，一名30歲年輕女性在餐後劇痛送醫，搶救兩天仍因多重器官衰竭不幸身亡，安南醫院醫療副院長許秉毅指出，死者三酸甘油酯數值高達4000多mg/dL，主因在於患者明知數值偏高卻自行停藥。許秉毅強調，高三酸甘油酯患者若擅自停藥，極可能在飽餐後誘發致命的急性胰臟炎。 許秉毅於臉書發文說明，日前參與「健康2.0」節目談論三酸甘油酯高的併發症後收到許多迴響，甚至有民眾從新竹打電話請教，因此針對三酸甘油酯高引起的併發症與基本治療原則進行說明。許秉毅指出，高三酸甘油酯最恐怖的併發症就是致命性的「急性胰臟炎」，他回憶某年冬天，一位30歲女性在飯店吃完高檔自助餐後，半夜突然劇烈上腹痛送急診，確診為嚴重急性胰臟炎。 許秉毅進一步表示，該患者入院隔日出現呼吸急促、腎功能變差且血鈣下降，隨即轉入加護病房。許秉毅強調，由於病患沒有喝酒習慣也沒有膽結石，詢問病史後發現她明知三酸甘油酯偏高，曾吃過一陣子藥，但因不想長期服藥而自行停藥。患者在進入加護病房後很快需要插管、使用呼吸器，第二天即出現休克，最終仍不幸離世。許秉毅感嘆，等到病患過世後檢驗結果回報，三酸甘油酯數值竟新頭殼 ・ 16 小時前 ・ 2