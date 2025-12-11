他上整天班「跟同事0交談」苦歎：大家可以忍受嗎？

你會在意和同事間的互動嗎？職場上每個人的在意的重點不一樣，有人重視辦公室環境，有人則重視與主管、同事間的相處，有網友也好奇「如果一整天跟上班的同事完全沒說話，大家可以忍受嗎？」引發討論。

每個人和同事相處的界線不同，有網友也在論壇Threads發文「如果一整天跟上班的同事完全沒說話，大家可以忍受嗎？」好奇其他網友的經驗談。

貼文一出，不少網友坦言會不習慣「很難受，然後假裝沒事，然後開始默念『我是來上班的』」、「不能接受，都不說話太無聊了吧」、「上班都會有個上班搭子，我的搭子沒上班，基本上那天就會是個啞巴，我的搭子出國休長假，那簡直是我的地獄」。

廣告 廣告

也有網友分享自己的經驗談，建議原PO轉念思考「可以喔～上班的主軸是工作，能遇到聊得來的同事很棒，但沒有遇到也不會怎樣」、「愛聊天的同事才是最可怕的，共勉之」、「很可以，安安靜靜的做事情，都知道彼此要做什麼才最好」、「我可以！ 而且這是我的進行式，每天就是下班說聲掰掰，因為最後走的要關燈。彼此沒有辦公室的是是非非，多年來大家也算合作愉快」

「把自己的事情做好才是重點，同事真的不重要」、「有聊天就有做不完的工作，我可不要留下來加班」、「我可以，但你如果不可以，可以考慮換環境，有毒的環境待久了會生病喔」、「完全沒問題，我很常一整天都沒有跟同事說半句話，大家都很專心的在做自己的事，我覺得這樣也挺不錯的」、「可以，最好事情做完就下班，不要耗費彼此的時間」。

撰稿：吳怡萱





