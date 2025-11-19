他上班突頭暈、右手無力確診腦中風 部桃護理師曝6招預防風險

腦中風是因腦部血管阻塞或出血，使血液無法順利灌流至腦部，可能造成短暫或永久性腦損傷。圖：部桃提供

46歲的林先生（化名）長期抽菸二十年，又有兩年糖尿病史，因工作忙碌經常外食、作息不規律。日前上班途中突然感到頭暈，右手也使不上力，同事見狀立即攙扶送至衛生福利部桃園醫院急診。到院後步態不穩，經神經內科團隊評估後確診為急性腦中風。突如其來的病變令家屬相當震驚，也再次提醒中壯年族群，中風早已不是長者專屬的疾病。

部桃神經內科醫師趙化全指出，腦中風是因腦部血管阻塞或出血，使血液無法順利灌流至腦部，可能造成短暫或永久性腦損傷，嚴重甚至危及生命。典型症狀包含單側肢體突然無力或麻木、口齒不清、臉部歪斜、語言表達困難等。尤其秋冬氣溫變化大，更是腦中風好發季節，一旦出現上述徵兆務必立即就醫，以掌握黃金治療時間。

趙化全進一步說明，腦中風大致可分為急性期、亞急性期與慢性期，而發病後三個月為復健的關鍵時期。患者在急性期病情穩定後，約24小時即可自床上開始執行被動性運動，如基本關節活動、患側肢體的被動關節訓練等，並可逐步增加阻力與運動次數，每日3至4次、每次20至40分鐘，有助維持肌肉張力並預防關節攣縮。後續再訓練站立及行走，藉由股四頭肌與臀肌群的強化運動，幫助病人逐漸恢復日常生活的獨立能力。

部桃護理師陳玟佑提醒，隨著現代人飲食與生活型態改變，腦中風有逐年上升趨勢，其危險因子包括高血壓、糖尿病、高血脂症、抽菸、心房顫動及肥胖等。她提出6項預防重點，四十歲以上每三年健康檢查一次、六十五歲以上每年檢查；若已出現三高，務必規律服藥並控制血壓在140/90 mmHg 以下、糖化血色素小於7%；BMI 控制在18–24、腰圍男性小於90公分、女性小於80公分；每週至少運動三次、每次至少三十分鐘且心跳達130下；飲食以少油少鹽、多蔬果為原則；避免抽菸與過量飲酒，以減少血管傷害。

趙化全強調，預防永遠比治療更關鍵。從日常生活養成良好習慣，搭配規律檢查與三高妥善控制，就能大幅降低腦中風的發生風險。守護血管健康，不僅能遠離中風威脅，更是邁向健康長壽的重要基礎。

