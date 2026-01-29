他上腹痛近1個月 一照超音波驚9公分巨瘤隨時爆裂！醫：不是胃出問題

醫師提醒，肝臟、胰臟症狀與胃痛相似，當出現3種情況，就應加以留意。示意圖／photoac

許多人胃痛時，經常以忍耐帶過，或是尋求藥物改善，不過一名長者日前上腹痛1個多月，前往診所安排腹部超音波檢查，才發現是一顆長達9公分腫瘤作祟；醫師指出，當肝臟、胰臟出現問題時，症狀通常與胃痛相似，當腹痛出現3種情況，就應提高警覺。

胃腸肝膽專科醫師陳保中分享，近期一名80歲伯伯上腹痛將近1個月，起初以為單純胃不適，前往別家診所取藥吃，不過症狀並未改善，再次就醫安排腹部超音波檢查，才發現是左側肝臟竟有1顆9公分大腫瘤。

陳保中高度懷疑為肝癌，且腫瘤大到隨時都有爆裂危險，為避免耽誤治療，緊急將伯伯轉送急診；然而，有時上腹不適並非僅限「胃」，包括肝臟及胰臟出問題時，症狀則與胃痛相似，因此容易被搞混。

而腹部超音波如肚子「健康雷達」，能在症狀嚴重前及早檢查異狀，因此當胃痛超過1週、服胃藥後症狀未改善，尤其長者出現類似情況，就應加以留意，尋找專業腸胃科醫師評估，或是前往具超音波設備的診所檢查。



