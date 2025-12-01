他下令「殺光所有人」? 海格塞斯涉犯戰爭罪 美兩黨議員要他下台並究責

美戰爭 ( 國防 ) 部長海格塞斯搭乘美軍魚鷹機出現在波多黎各，還對美軍喊話。許多美軍將領不滿海格塞斯愛作秀又不切實際的作風。 圖 : 翻攝自地球村的故事

[Newtalk新聞] 據美國《政治新聞網》( Politico )、《紐約時報》( NYT ) 等美媒報導，美國兩黨議員當地時間 11 月 30 日發出警告，稱美國防長海格塞斯可能犯下戰爭罪。

此前，美國《華盛頓郵報》11 月 28 日爆料稱，海格塞斯在 9 月初的一次摧毀所謂「販毒船隻」行動中下令「殺光所有人」。據稱由於首次行動未能成功，美軍還實施了第二次襲擊，將 2 名倖存者炸得粉身碎骨。

綜合上述美媒報導，馬里蘭州民主黨參議員克裡斯·范霍倫和維吉尼亞州民主黨參議員蒂姆·凱恩 30 日稱，如果報導屬實，那麼這樣的命令將構成戰爭罪。麻塞諸塞州民主黨參議員埃德·馬基 29 日稱 : 「海格塞斯是戰爭罪犯，應該立即被解雇」。

美國國防部長赫格塞斯宣布，美軍在加勒比海國際水域發動第七次「致命動能打擊」，摧毀一艘涉嫌販毒船隻，三名男子喪生。 圖：截取「X」@SecWar

報導還提到，儘管共和黨人對美媒此次爆料的準確性持懷疑態度，但他們也表達了擔憂，認為如果報導屬實，那海格塞斯的命令可能是非法的。

美國參眾兩院軍事委員會來自兩黨的領導層都誓言要對此事展開調查。俄亥俄州共和黨眾議員邁克·特納稱 : 「如果這種情況發生，那將非常嚴重，我同意那是一種非法行為」。內布拉斯加州共和黨眾議員唐·培根稱，「如果真像文章裡說的那樣，那就是違反戰爭法」。

針對《華盛頓郵報》的爆料，海格塞斯 28 日在社交平台 X 上發文，為美軍行動辯護，指認有關說法是「假新聞」。另據美媒此前報導，聯合國多名人權專家也對美軍在加勒比海和東太平洋海域持續打擊所謂「運毒船」的行動發出警告，認為這些行動有潛在的涉嫌「非法殺戮」犯罪行為。

美國總統川普近期不斷加強對委內瑞拉施壓的力度，甚至在當地時間 29 日透過社群平台「Truth Social」宣布關閉委內瑞拉領空。 圖：翻攝自 X《Eduardo Menoni》

當地時間 11 月 30 日，委內瑞拉議長羅德里格斯宣佈， 12 月 1 日將召開國民議會特別會議，提議成立由眾議員組成的特別調查委員會，徹底調查導致委內瑞拉公民在加勒比海域被美軍謀殺事件，並研究衡量是否該行為已構成戰爭罪或法外處決。

