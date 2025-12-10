他下班「少做1事」被罰12500元 勞動部說話了





下班忘記關冷氣被罰1萬2500元！一名補習班櫃台人員在Dcard 發文詢問，他的同事因離開教室後忘記關冷氣，被補習班要求支付1萬2500元，他問「這樣是合法的嗎？」對此，勞動部今（10）日回應，根據《工作規則審核要點》規定，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款，可向所在地勞工行政主管機關申請反映。

補習班櫃台人員發文表示，工作規範有說下課後離開教室要自行關閉冷氣、電風扇等等電器，若是被發現沒有關就要按照補習班對面國小租借教室的金額付費。而打掃人員發現冷氣沒有關，經計算下，教室的負責人及櫃檯要付1萬2500元費用。而根據台電冷氣計算公式「功率（kW）x使用時間（小時）=耗電度數」，假如功率1.2kW冷氣，開8小時也只耗9.6度電，就算使用營業用夏季電費（330度以下每度2.61元）計算，也只要約25元，遠遠低於補習班扣的1.25萬薪水，十分誇張。

對此，勞動部說明，該補習班的做法已違反《工作規則審核要點》及《勞基法》。根據《工作規則審核要點》規定，公司懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款；此外《勞基法》第22條及第26條另有規定，工資應全額直接給付勞工，且不得預扣工資作為違約金或賠償費用。如果因為勞工因疏失致使雇主受損害時，雇主宜另循司法途徑尋求救濟，不得逕自扣發工資。

勞動部強調，若民眾發現事業單位違反工作規則審核要點或勞基法，可詳載事業單位名稱、地址及具體事證，逕向該事業單位所在地勞工行政主管機關請求處理，以維權益。

