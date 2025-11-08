他不停買洗髮精竟是「失智症」惹禍！ 醫：「這些行為」要特別小心

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

原是家務高手的75歲郭先生，3年前對熟悉的家務突然變成生疏，衣物歸位混亂導致全家找不到衣服，且不斷買洗髮精、香皂等沐浴用品，直到櫥櫃堆滿各項沐浴品，妻子驚覺有異陪同他就醫，確診為輕度失智症。所幸臺中榮總失智共照中心協助兩家庭調整照護策略，轉介日照、社區據點服務及非藥物治療；臺中榮總高齡醫學中心郭馥瑄醫師表示，郭先生在妻子陪伴下積極參與國畫、武術和水電班課程，感受社會關懷並正向生活。

廣告 廣告

失智不僅是記憶退化！ 藥物與多元治療成關鍵

郭馥瑄醫師指出，根據衛福部2020至2023年最新調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，約每100人就有8人罹病，失智人口已超過35萬人，預估2031年將突破47萬，2041年更將逼近68萬人。

「失智症的挑戰不僅是記憶退化。」郭馥瑄強調，高達66%患者會出現精神行為症狀(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)，包括妄想、幻覺、攻擊行為等，增加照顧者的壓力和走失風險。目前失智治療包含藥物與非藥物兩大策略。藥物可延緩病程、改善認知及行為症狀，非藥物治療則在生活中扮演關鍵角色。

研究：多模式課程介入 有效延緩失智、提升身心功能

臺中榮總分析20位日照長者近4年周全性老年評估研究證實，經多元課程如：音樂、藝術和懷舊治療，以及運動、園藝療法等多模式介入後，加上個別化訓練，長者身體活動功能、認知功能、營養狀態與肌力均比在日照中心前進步10-20%，顯示日照服務可有效延緩失智、失能並提升身心功能，成果刊登於2022年7月的《Healthcare》。

社區、早篩、藥物、非藥物、轉介、長照全方位服務 減輕照顧者負擔

臺中榮總高齡醫學中心承接衛福部失智共照計畫，每年追蹤逾百個失智家庭，7年累計服務超過2500個家庭，透過多元課程介入(非藥物治療)及個別化照護訓練，提供照顧者實質支持。另已辦理失智教育訓練醫療人員及民眾逾6600人次，和國家衛生研究院合辦精神行為問題訓練課程，讓照顧者透過專業學習取得正向照顧經驗。郭馥瑄醫師表示，透過跨團隊提供全方位失智服務，從社區教育、早期篩檢、藥物治療到非藥物介入、社區據點轉介及長照服務，減輕照顧者負擔，維持長輩生活品質。

關照家中長輩 留意失智警訊症狀

郭馥瑄醫師特別呼籲民眾關照家中長輩，留意失智警訊症狀。失智症若能早期發現、早期治療，透過藥物搭配非藥物介入，可有效延緩病程。同時也提醒社會大眾同理關心失智家庭照護者，給予支持與適時的喘息服務，讓照護者重新充電，提升照護品質。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·醫揭「5大原因」恐造成假性失智！ 焦慮、睡眠障礙都是兇手

·一早這樣做！醫認證「6大晨間習慣」護腦又防失智 早餐雞蛋配咖啡