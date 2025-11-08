他不停買洗髮精竟是「失智症」惹禍！ 醫：「這些行為」要特別小心
原是家務高手的75歲郭先生，3年前對熟悉的家務突然變成生疏，衣物歸位混亂導致全家找不到衣服，且不斷買洗髮精、香皂等沐浴用品，直到櫥櫃堆滿各項沐浴品，妻子驚覺有異陪同他就醫，確診為輕度失智症。所幸臺中榮總失智共照中心協助兩家庭調整照護策略，轉介日照、社區據點服務及非藥物治療；臺中榮總高齡醫學中心郭馥瑄醫師表示，郭先生在妻子陪伴下積極參與國畫、武術和水電班課程，感受社會關懷並正向生活。
失智不僅是記憶退化！ 藥物與多元治療成關鍵
郭馥瑄醫師指出，根據衛福部2020至2023年最新調查，台灣65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，約每100人就有8人罹病，失智人口已超過35萬人，預估2031年將突破47萬，2041年更將逼近68萬人。
「失智症的挑戰不僅是記憶退化。」郭馥瑄強調，高達66%患者會出現精神行為症狀(Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia)，包括妄想、幻覺、攻擊行為等，增加照顧者的壓力和走失風險。目前失智治療包含藥物與非藥物兩大策略。藥物可延緩病程、改善認知及行為症狀，非藥物治療則在生活中扮演關鍵角色。
研究：多模式課程介入 有效延緩失智、提升身心功能
臺中榮總分析20位日照長者近4年周全性老年評估研究證實，經多元課程如：音樂、藝術和懷舊治療，以及運動、園藝療法等多模式介入後，加上個別化訓練，長者身體活動功能、認知功能、營養狀態與肌力均比在日照中心前進步10-20%，顯示日照服務可有效延緩失智、失能並提升身心功能，成果刊登於2022年7月的《Healthcare》。
社區、早篩、藥物、非藥物、轉介、長照全方位服務 減輕照顧者負擔
臺中榮總高齡醫學中心承接衛福部失智共照計畫，每年追蹤逾百個失智家庭，7年累計服務超過2500個家庭，透過多元課程介入(非藥物治療)及個別化照護訓練，提供照顧者實質支持。另已辦理失智教育訓練醫療人員及民眾逾6600人次，和國家衛生研究院合辦精神行為問題訓練課程，讓照顧者透過專業學習取得正向照顧經驗。郭馥瑄醫師表示，透過跨團隊提供全方位失智服務，從社區教育、早期篩檢、藥物治療到非藥物介入、社區據點轉介及長照服務，減輕照顧者負擔，維持長輩生活品質。
關照家中長輩 留意失智警訊症狀
郭馥瑄醫師特別呼籲民眾關照家中長輩，留意失智警訊症狀。失智症若能早期發現、早期治療，透過藥物搭配非藥物介入，可有效延緩病程。同時也提醒社會大眾同理關心失智家庭照護者，給予支持與適時的喘息服務，讓照護者重新充電，提升照護品質。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
延伸閱讀：
·醫揭「5大原因」恐造成假性失智！ 焦慮、睡眠障礙都是兇手
·一早這樣做！醫認證「6大晨間習慣」護腦又防失智 早餐雞蛋配咖啡
其他人也在看
周曉涵認了陳奕甫「是朋友」未來不說死
張洛君任「讓愛閃耀」公益畫展策展人，7日號召周曉涵、安唯綾出席義賣記者會。周曉涵6月被拍到和《罪後真相》導演陳奕甫一起看展，男方進入香閨過夜爆戀情，她昨表示：「是朋友啊，就是認識中。」導演目前在大陸工作，她這幾個月沒有見面，靠簡訊聯繫。是否可以遠距離戀愛？她說以前可以，現在覺得陪伴很重要，這需要感受看看。中時新聞網 ・ 1 天前
44歲網紅才宣布懷孕 突血崩驚喊「寶寶被沖掉了」
娛樂中心／張予柔報導44歲網紅Sandra近年與搭檔Eko主持YouTube英文節目《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》打開知名度，開朗又具親和力的形象受到觀眾的喜愛，成功跨足主持界。她和老公許傑克結婚3年，今年7月迎來好消息，宣布懷孕，然而在孕期過程中，她曾經歷一場驚魂事件，坦言當下以為「寶寶被沖掉了」，情緒一度崩潰。民視 ・ 1 天前
新社花海開幕 新任台中市農業局長主持大局
台中新社花海登場了，今年以卡通「飛天小女警」為主題做造景設計，還有8縣市的農特展售。這也是台中市農業局長李逸安，新官上任第二天，主持年度大事。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
（影）王宇婕認了生活白痴！錯買洗衣機「乾脆送司機」 常忘帶鑰匙慘遭鎖門
「本土劇女神」王宇婕個性開朗又自然，近日被YouTube頻道「哈哈台」街訪時，意外自曝一連串「生活白痴」糗事，她透露買洗衣機前未先量尺寸，結果體積太大放不進陽台乾脆送人。不僅如此，王宇婕被鎖在門外的次數太過於頻繁，鎖匠也因此讓她以「月結」付帳，讓主持人直呼太誇張。自由時報 ・ 12 小時前
馬六甲新芽助學頒獎 鼓勵勤學向上
馬來西亞慈濟馬六甲分會舉辦獎助學金頒發典禮，一天2個場次，總計609名各族群的中小學生領受。今年也增設講座，請家長平日關注孩子們品德教育以及身心靈成長。每一位獲頒獎助學金的孩子，得到的鼓勵，是進步...大愛電視 ・ 3 小時前
輕度失智無住院需求難納保險 金管會：研議一年期輕症保單
台灣失智症患者數量逐年攀升，65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，輕度失智佔比近三成，對許多家庭而言是一大挑戰！目前市場上針對輕度失智症的保險商品有限，僅少數保險公司提供相關保障。黃杲傑分享照顧失智症親人的經驗，強調失智症發展速度可能很快，讓他開始關注自身保險規劃。保險業務區經理邱雅挺建議民眾可搭配年金式商品，並根據自身條件選取適合方案。金管會表示，保險業者正設計一年期輕症保單，未來將研議鼓勵配套措施。保險法律師劉北元提醒，輕症保單如何在避免浪費醫療資源的情況下，又能確保保戶權益，將是一個需謹慎平衡的課題。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
中風甦醒勤復健 李郁芳用手作結好緣
57歲李郁芳，5年前突然腦溢血中風，整整昏迷半年，甦醒後行動與語文能力退化，家人將她送到慈濟日照中心，沒想到慈濟魂卻刻在她心中，她會撿廁所衛生紙捲，廢物利用做成小飾品，也用簡單語彙教導日照其他長...大愛電視 ・ 14 小時前
新北三重男刺殺姊妹釀1死 法院裁准羈押禁見
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北三重區陳姓男子因財務糾紛，持刀刺殺姊妹；姊姊胸部中刀送醫不治，妹妹也被砍傷。新北地檢署昨晚依家暴殺人及殺人未遂罪嫌，聲請羈押禁見。新北地院今天裁准被告羈押禁見。中央社 ・ 15 小時前
高雄仁武1男1女墜橋 現場畫面曝光
即時中心／廖予瑄報導驚！今（8）日下午6時50分，高雄市消防局獲報，一名31歲的女性及一名30歲男性墜下仁武區八德東路和澄德路的橋，並掉落下方水溝。後續消防人員救起2人後，將女子送醫，而男子則表示不需就醫。案件的詳細情形仍待警方進一步調查釐清。民視 ・ 12 小時前
中國部分恢復安世晶片出口 歐盟：汽車業憂慮緩解
（中央社華盛頓8日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天表示，中國當局已確認部分恢復安世半導體（Nexperia）晶片的出口，舒緩了先前讓汽車製造商憂心的封鎖禁令。中央社 ・ 6 小時前
頭痛別硬撐！醫師提醒：出現這些警訊快就醫 4招日常保養遠離頭痛困擾
初次發生頭痛就可以來就醫，或是頭痛影響生活、無法工作、失眠，不一定要痛到某種程度；若是發生某些危險頭痛的徵兆，則要盡快到醫院報到，像是撞到頭、突然劇烈頭痛、高齡初次頭痛，以及頭痛伴隨發燒、流鼻水、體重下降單側手腳無力、臉歪嘴斜、視覺異常、說話不清、走路不穩等神經學症狀，可以直接前往急診室。 嘉義大林慈濟醫院神經內科主治醫師邱孟祈提醒，預防頭痛發作的重要性不亞於治療，除了藥物治療外，日常生活中的預防措施，對於減少頭痛發作頻率和強度，也是非常重要。 1.保持規律作息充足的睡眠和規律的生活習慣，有助於減少頭痛發作，建議避免熬夜、養成規律的睡眠時間，對於預防頭痛非常重要。 2.飲食健康避免攝取過量的茶、咖啡等含咖啡因飲品，以及酒精和高糖食物，保持均衡飲食，如果某些食物可能會誘發頭痛，應根據個人體質調整飲食。 3.適度運動運動有助於增加腦內啡的分泌，這是一種天然的止痛物質，規律運動也可以減輕壓力，改善身心健康。 4.避免誘發因素某些食物、氣味或環境因素可能誘發頭痛，應根據個人情況加以避免，例如：有些人對強烈的氣味或光線特別敏感，像是吸菸，應避免暴露在這些環境刺激中。 (記者郭岳潭，圖片來源：Dr常春月刊 ・ 1 天前
鄭麗文挨轟追思「共諜」！ 悼白恐卻聽中國紅色歌曲「安息歌」
鄭麗文挨轟追思「共諜」！ 悼白恐卻聽中國紅色歌曲「安息歌」EBC東森新聞 ・ 13 小時前
「2026新北消防形象月曆」開賣！不只帥哥美女 還有「小小消防員」
即時中心／廖予瑄報導新北市政府消防局今（8）日上午9時30分於板橋區重慶路行人徒步區舉辦「2026新北消防形象月曆」發表會。新北消防月曆迄今推出已邁入第18屆，長期深受民眾喜愛與肯定，激發更亮麗的消防形象月曆。民視 ・ 13 小時前
翁矯正人工關節 走路不再歪痛
記者徐義雄∕台中報導 膝蓋退化性關節炎，更換人工膝關節並非一勞永逸。國內外統計，手術…中華日報 ・ 4 小時前
逾30億噸鐵礦啟動 專家曝：中國未來將主導市場
逾30億噸鐵礦啟動 專家曝：中國未來將主導市場EBC東森新聞 ・ 16 小時前
南投縣第73屆全縣運動會隆重開幕 王瑞德副縣長表揚全運會優秀選手
南投縣第73屆全縣運動會8日至11日舉行，8日上午在縣立體育場隆重開幕，由副縣長王瑞德主持開幕儀式。（圖／記者 […]觀傳媒 ・ 12 小時前
友人間爆口角糾紛！男遭刺傷急送醫 犯嫌到案
台中大里今（8）日稍早傳出有人被刺傷，消防人員到場救援，男子年約50多歲左下腹有穿刺傷，傷勢嚴重。初步了解，事件源於兩名友人間口角糾紛，犯嫌已於下午5時15分到案，詳細狀況有待進一步釐清。責任編輯／蔡台視新聞網 ・ 16 小時前
《舞葉花》植物印染師生聯展 花蓮文化創意產業園區盛大展出
【互傳媒／記者 高哲偉／花蓮 報導】由臺灣自拾其麗生活美學推廣協會主辦的《舞葉花》植物印染師生聯展， 11月7互傳媒 ・ 16 小時前
王氏3兄弟感念母親賴寶珠 捐新北救護車及生理監視器
為弘揚無私奉獻精神，並提升新北市緊急救災救護品質，王氏三兄弟特別捐贈高頂救護車1輛及生理監視器1組予貢寮分隊使用，以期強化緊急救護效能。在第六大隊社后分隊舉辦捐贈典禮，由消防局主任秘書張易鴻代表受贈並回贈感謝狀，感謝王氏三兄弟的善心義舉。王氏三兄弟感念母親賴寶珠一生熱心公益、關心社會，不論是幫助弱勢或支持教育皆不遺餘力，母親賴寶珠的精神深深影響王氏家人。今天王氏三兄弟特別代表家族，以母親賴寶珠的名義將這輛救護車及生理監視器捐贈給新北市政府消防局，希望這份心意能為社會帶來更多的溫暖與守護，這輛救護車不僅是交通工具，更象徵著王氏家人對生命的尊重與珍惜，希望在緊要關頭，能為需要幫助的人帶來希望與救援，也激勵更多人一同加入公益的行列。近年來，新北市救護案件逐年增加，去年新北市救護 ...台灣新生報 ・ 14 小時前
2025 臺北市亮點企業揭曉 展現產業多元樣貌
【記者張嘉誠／綜合報導】 為展現臺北市產業創新成果，北市府產業局11月7日於三創生活園區 5 樓CLAPPER […]民眾日報 ・ 15 小時前