他不是你爸！連續劇情節真實上演 母病危揭婚姻「攏是假」兒驚知身世真相

一名少年直到母親臨終前才得知自己非母親婚生子，生父另有其人，最終由法院裁定改由姊姊擔任監護人。（示意圖，pixabay）

少年小偉（皆化名）在母親盈盈病重臨終之際，才從母親口中獲悉一個隱藏多年的祕密，戶籍資料上登記的父親阿豐並非他的生父。盈盈向兒子坦言，自己與中國籍男子阿豐結婚只是形式上的登記，兩人從未同居共處，經法院審理，確立小偉並非盈盈與阿豐的婚生子，就改由姊姊擔任監護人。

根據判決，盈盈與阿豐於2002年完成公證結婚，但婚姻關係有名無實，婚後，阿豐因屢次違法入境並逾期居留，遭遣返出境，此後兩人便分隔兩地，不相往來。在婚姻尚未依法撤銷之前，盈盈已生下小偉，但其生父另有其人，直至盈盈病危之際，才向兒子吐露實情：「你的爸爸不是戶口上的那個人。」

法院審理此案，經查證結果顯示，盈盈與阿豐早已斷絕聯繫，阿豐被遣返後便杳無音訊，更關鍵的是，小偉的受孕時間點與阿豐在台紀錄不吻合，因此排除其為生父的可能。母親逝世後，小偉的日常照料便由姊姊小艾、哥哥阿良和外公三人共同承擔。

法官指出，根據民法規定，子女若有確鑿證據證明非婚生關係，可在得知實情後的2年內提出訴訟。法官裁定小偉的提告未超出法定期限，並認為盈盈與阿豐的婚姻徒具虛名，只是虛假登記，加上阿豐已遭遣返多年，無法進行DNA鑑定。綜合各項佐證資料推斷，小偉確為非婚生子女，無論於法律層面或人倫道理，應確認他的真實身份。鑑於阿良在外地工作且即將為父，難以妥善照顧，最終裁定由姊姊小艾擔任監護人，阿良則協助辦理母親遺留財產的清點工作。

