「他不是無能就是貪腐」！川普再轟鮑爾：混蛋快下台

美國總統川普（Donald Trump）13日再度公開抨擊聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell），稱其「不是無能就是貪腐」，並在稍後的演講中直言「那個混蛋很快就會下台」。此番言論正值司法部對鮑爾展開刑事調查引發兩黨強烈反彈之際。

美國聯邦準備理事會主席鮑爾。 （圖／美聯社）

《CNBC》報導，川普在白宮外接受媒體訪問時表示，鮑爾在聯準會華盛頓總部翻修工程上「超支數十億美元」，並質疑其能力。他說：「所以他不是無能，就是貪腐。我不知道他是哪一種，但他的工作表現確實不好。」當天稍晚，川普前往密西根州參訪福特汽車工廠並在底特律經濟俱樂部發表演說時，再次稱鮑爾為「混蛋」。

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）13日在公布第四季財報後對記者表示：「我們認識的每個人都相信聯準會的獨立性。任何削弱這一點的行為都不是好主意。」他警告，此舉將產生反效果，可能提高通膨預期並推升利率。川普對此回應稱「我認為我做的事情沒問題」，並批評鮑爾是「糟糕的聯準會人員」，還暗示戴蒙可能因為「想要更高利率來賺更多錢」才發表這番言論。

共和黨參議員甘迺迪（John Kennedy）14日表示：「如果你想設計一個保證利率上升而非下降的系統，最好的方法就是讓聯準會和行政部門陷入爭鬥。我們根本不需要這種事。」財政部長貝森特（Scott Bessent）也向川普表達擔憂，認為司法部的調查可能使鮑爾5月任期屆滿後的繼任人選確認程序複雜化。

美國總統川普參訪福特汽車工廠。（圖／路透社）

然而，美國華盛頓特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）在社群平台X上發文表示，該辦公室多次聯繫聯準會討論成本超支和主席的國會證詞，但遭到忽視，因此必須採取法律程序。她強調：「本辦公室根據案情本身做出決定。我們同意聯準會主席所說的，沒有人能凌駕於法律之上，因此我們期待他的全面配合。」

鮑爾12日晚間發表聲明指出，司法部發出大陪審團傳票並威脅「刑事起訴」，理由是他先前在參議院就辦公大樓翻修工程的證詞。他直接將調查與川普頻繁抱怨聯準會降息速度過慢連結在一起，表示：「刑事指控的威脅是聯準會根據對公眾最有利的評估來設定利率，而非遵循總統偏好的後果。」川普則否認傳票與利率立場有關，強調「唯一應該給他壓力的是利率太高這個事實」。

