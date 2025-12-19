他不爽女神跟別人喝酒！醋男街頭大暴走揍人

昨日凌晨3時許，台北市信義區松壽路發生一起暴力傷害案件。根據警方調查，30歲的羅姓男子長期心儀一名20歲的蘇姓女子。當天凌晨，羅男在松壽路11號結束聚會準備離開時，意外撞見心儀對象正與另一名20歲王姓男子在附近共同飲酒。

目睹此景的羅男當場醋意大發，情緒瞬間失控。他立即尾隨兩人身後，並在街頭直接出手攻擊王姓男子，朝其後腦勺揮拳重擊。這起突如其來的暴力行為，造成王男後腦部明顯受傷。

事發當下，受害的王姓男子並未還手反擊，而是立即奔向停靠在附近的巡邏警車尋求協助。過程中，蘇姓女子也因推擠而跌倒在地。執勤警員見狀後，隨即上前制止羅男的暴力行為。

然而，羅姓男子在警方介入後仍然情緒激動，不斷大聲咆哮，拒絕配合警方執法。基於現場安全考量，警方決定將其帶返派出所進行保護管束。

王姓男子在接受初步醫療處置後，隨即向警方正式提出傷害告訴。警方已依傷害罪嫌將羅姓男子移送地檢署偵辦。全案目前正由檢方進一步調查中。

針對此案，轄區警方特別呼籲，民眾在飲酒後應保持理性，避免因一時衝動造成無法挽回的後果。尤其在處理感情問題時，更應以理性溝通取代暴力行為，以免觸犯法律，影響自身前途。

