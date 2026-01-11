他不用手機、LINE！？「斷離社群軟體」原因曝光

生活中心／李筱舲報導



在通訊及社群軟體被高度使用的時代，台科大企管系教授林孟彥卻選擇了一種接近「隱居」的數位生活。曾任軟體工程師、現為Office與資料科學專家的他，坦言自己20多年來從不使用LINE等社群軟體，連手機也長年處於「半關機狀態」，僅使用電子郵件作為聯繫工具。這種在外界眼裡可能視為「與世隔絕」的習慣，其實是來自於他對工作效率的追求，透過降低外界瑣碎的干擾，在資訊爆炸的浪潮中，保留大腦獨立思考的空間。





知名教授「不用手機、LINE」僅靠email！20年「隱居式生活」原因曝光

林孟彥教授猶如「與世隔絕」的生活習慣，源於20多年前的一段經歷，他發現少了電話等外界干擾後，工作效率大幅提升。（圖／翻攝自臉書粉專《台科企管林孟彥教授》）





據《ETtoday》報導，林孟彥教授這套「與世隔絕」的生活模式始於20多年前一次的產學專案，當時自己為了專注思緒，他在研究室電話加裝了「on-off」開關，將電話保持off的狀態，僅有在撥出時才切成on。那次的經驗，讓他發現少了電話干擾後，工作效率大幅提升，習慣也就延續到現在。他強調，不用社群軟體也不代表真的與外界隔絕，在他擔任系主任期間，各項公務透過Email聯繫還是很通暢的。而家人和朋友對於林孟彥教授不用通訊軟體和手機也早已習慣，透過email還是能聯繫到他。

林孟彥教授雖然不使用社群軟體，但卻是AI工具的深度使用者。（圖／翻攝自臉書粉專《台科企管林孟彥教授》）

不過，雖然林孟彥教授雖不使用網路社群，但卻是AI工具的深度使用者。他廣泛運用付費版ChatGPT輔助研究與潤飾文章，但他嚴正提醒，大眾不應產生「AI可完全取代Office」的誤區。他認為AI現階段仍無法做出完全符合理想的專業文件，核心關鍵終究要回到Office的操作本質。在AI盛行的今日，他呼籲大眾不應讓思考鈍化，唯有鍛鍊「獨立思考能力」，才是人類在自動化時代維持價值的終極優勢。

