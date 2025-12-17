他不菸不酒罹腎癌「體內毒素爆表」 速換不沾鍋一年降至正常

PFAS全氟／多氟烷基物質被稱為「永遠化學物質」，會在人體內累積，對健康產生危害。一位不菸不酒、無明顯不良生活習慣的民眾，在罹患腎臟癌後發現體內PFOS含量相當高，透過一年的生活調整，成功將體內PFOS數值從62 ng/mL大幅降至16 ng/mL，其他PFAS數值也同步下降，展現出減少化學物質暴露對健康的正面影響。

一位不菸不酒、無明顯不良生活習慣的民眾，在罹患腎臟癌後發現體內PFOS含量相當高。（示意圖／Pixabay）

營養功能醫學醫師劉博仁指出，PFAS是人工合成化學物質，因不易分解、會在人體內累積、半衰期很長而被稱為「永遠化學物質」，PFOS則是PFAS家族中的一種特定成員。

關於PFAS對健康的影響，劉博仁說明，長期累積會導致免疫功能下降、疫苗反應變差、血脂異常、腎臟疾病與腎臟癌風險增加、脂肪肝或肝功能異常、妊娠高血壓。雖然科學研究並未直說PFAS一定會造成癌症，但對腎臟、肝臟等負責解毒的器官來說，是重要的環境風險因子。

患者在檢測後開始進行排毒計畫，首先從「源頭減量」著手，全面更換刮傷的不沾鍋，改用不鏽鋼、陶瓷、鑄鐵材質的鍋具，並減少一次性外食包裝、留意生活用品是否標示PFAS-free。劉博仁解釋，鐵氟龍不沾鍋在高溫下會分解出PFOA和PFOS等物質，長期累積在人體內會對健康造成影響。

患者在檢測後開始進行排毒計畫，全面更換刮傷的不沾鍋，改用不鏽鋼、陶瓷、鑄鐵材質的鍋具，並減少一次性外食包裝、留意生活用品是否標示PFAS-free。 （示意圖／Pixabay）

在「飲水與飲食調整」方面，患者使用合適的濾水設備，並增加蔬菜、豆類、全穀類的攝取，補充足夠膳食纖維，也同步減少食用加工食品，讓腸肝循環負擔下降。最後則是「維護腎臟與肝臟功能」，患者維持作息規律、保持體力活動、避免不必要的藥物與毒性暴露、定期追蹤檢驗。

劉博仁強調，分享這個案例並非指說PFAS是癌症的唯一原因，也不是說降低PFAS就能治療癌症，而是想提醒大家，有些風險是可以減少的。他表示，對已罹癌者或慢性病、腎臟病、肝病患者來說，減少一分化學物質的負擔，就能多一分身體修復的空間。

