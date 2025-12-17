他不菸不酒超養生！醫揪「1原因」慘罹腎臟癌：很多人都中

記者施春美／台北報導

醫師劉博仁表示，一名腎臟癌患者不菸不酒、無不良生活習慣，在確診腎臟癌後，經檢測發現，其體內PFOS（全氟辛烷磺酸）高達62 ng/mL、PFAS（全氟/多氟烷基物質）也偏高。他表示，研究發現，PFAS會降低免疫功能、血脂異常、增加腎臟癌風險，及肝臟負擔。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，最近一位腎臟癌患者讓他再次深刻感受到環境荷爾蒙的危害。該名患者不抽菸、不喝酒，也無明顯不良生活習慣，在確診腎臟癌後，劉博仁進一步檢測了患者體內的 PFAS（全氟及多氟烷基物質）。

結果發現，患者的 PFOS（全氟辛烷磺酸）非常高，約62 ng/mL，其他 PFAS 也在偏高或中等範圍，開始安排排毒療程。

劉博仁說明，PFAS是一大類人工合成化學物質，因為不易分解、會在人體累積、半衰期很長，被稱為「永遠化學物質」。研究發現，PFAS 與多種健康風險有關。

• 免疫功能下降、疫苗反應變差

• 血脂異常（總膽固醇、低密度膽固醇上升）

• 腎臟疾病、腎臟癌風險增加（尤其 PFOS、PFOA）

• 肝臟代謝負擔、脂肪肝、肝功能異常

• 孕期風險（妊娠高血壓、低出生體重）

劉博仁表示，目前科學研究不會稱「PFAS一定造成癌症」，但在肝、腎等負責解毒與排除的器官，PFAS 被認為是重要的環境風險因子之一。

劉博仁表示，PFAS來自日常細節，如下列：

• 刮傷、老舊的不沾鍋

• 外食紙杯、紙餐盒、速食包裝（防油防水）

• 飲用水（部分地區可能含 PFAS）

• 防水、防污衣物或布料

• 部分化妝品、防曬、清潔用品

他表示，環境中的毒素是慢慢累積而成，但有些風險是可被降低的，尤其對於已罹癌、或是慢性病、腎病、肝病患者而言，少一分化學負擔，就是多一分身體修復的空間。民眾應更換已刮傷的不沾鍋、不使用防水的容器等方式，來降低環境化學物質對身體的危害。

