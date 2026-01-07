他不解「為什麼年輕人不買車了？」過來人分析可能原因

買車是許多人的人生清單之一，不過有網友分享自身觀察，認為年輕世代買車意願降低，身邊很多年輕人會把預算另作他用，買車不再是優先順位，對此原PO忍不住納悶「為什麼年輕人不買車了？」引發網友熱議。

有網友在論壇PTT發文，表示根據觀察，近幾年身邊的年輕人常會把預算另作他用，買車不再是優先順位，真的需要用車時，大多選擇租車，或是和朋友、家人借用，對此原PO坦言十分不解「車子是一個人生開拓的載具，怎麼現代年輕人不買車了？」

不少網友分析可能原因「沒有剛性需求的話用租的比較划算吧，還可以一直開新款式的車不用養車」、「要開車用租的很方便，車子這種買來就掉價的商品，也不是沒有替代方案」、「買車、養車對出社會兩手空空沒後援的年輕人而言，就是一個錢坑」、「養車成本太高」、「除非上班天天開，不然真的沒必要」、「台灣才多大，車不是剛需」

「台北隨便一個車位一個月破5000，養車成本現在真的太高了」、「養車超貴」、「台北有時候見個朋友而已，找車位就接近一小時浪費時間」、「有時吃個飯找停車位可以找十幾分鐘，真的麻煩」、「台灣有些景點停車真的難」、「多數地方的市區都超難停車，開車根根本自找苦吃」。

不少網友認為原因和少子化掛鉤「年輕人買車的剛需是接小孩跟家庭出遊，現在晚婚+少子化，所以剛需延後了吧」、「少子化會愈來愈明顯啊，各種車子類都會變難賣」、「沒小孩，真的沒有買車的剛需」、「沒小孩，沒小孩的用車機會不多」。

撰稿：吳怡萱





