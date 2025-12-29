他不解吃到飽「坐不同桌」卻被要求點同價位 過來人吐苦衷

許多吃到飽餐廳會推出多種價位的套餐供顧客選擇，為了避免顧客「鑽漏洞」，大多店家會規定同桌同價位，但有網友分享，自己和一群朋友一起用餐，雖然坐在不同桌，仍被店員要求點同樣的價位，讓原PO十分納悶「有人只想吃基本的不行嗎？」釣出大票網友解答。

有網友在論壇Threads發文，表示自己和一群朋友到吃到飽餐廳吃飯，考量到每個人的喜好和食量不同，本打算不同桌點不同價位，沒想到店員卻堅持要求原PO一行人須點同樣的價位，讓原PO十分納悶「有人只想吃基本的不行嗎？」

貼文一出，有網友解釋「認識的不點相同價位，如果你一個點高價的坐一桌，其他點低價的都另一桌，是不是高價的可以往低價的輸送肉品？」、「如果是吃到飽的話應該是怕比如點499的去吃699的肉吧」、「因為會有點低價位卻想吃高價位的投機客出現」、「因為有人鑽漏洞」。

不少網友也忍不住搖頭「就有前人鑽漏洞，店家也只好這樣應對」、「因為愛鑽漏洞的奧客之多，是我們這些守規矩的好寶寶很難想像的」、「我看過這樣，然後他們輪流過去貴的那桌吃，店員還跑過去跟他們說監視器有錄到」、「一定是有顧客搞過這把戲」、「一定是發生過鑽漏洞的案例，像禁止多人咖啡廳也有多人會裝不認識分組進去消費，店家特別點出來都是有原因的」、「給方便通常會被當隨便，已經告知客人不能不同價位互吃，但就是有人都不配合」、「以前服務生只要求同桌要點一樣的 沒想到現在居然變成這樣了 台灣沒下限的人好像越來越多了」。

撰稿：吳怡萱





