他不解為何新的一年「工作還是很難找」？內行人曝職缺釋出時間點

待業期對許多人來說都十分難熬，有網友透露，自己從去（2025）年4月待業到現在，結果一滑人力銀行，可以考慮的選擇仍舊不多，讓原PO相當煩惱，也忍不住好奇其他網友的狀況。

有網友在論壇Dcard發文，透露自己從去年4月待業到現在，原以為新的一年會有更多工作機會，沒想到一滑人力銀行，可以考慮的選擇仍舊不多，讓原PO十分沮喪，「新的一年，工作怎麼還是難找？」、「找雙北設計工作，現在真的很難找嗎？還是只有我...」

貼文掀起部分網友共鳴「確實，工作很難找到，找到了不一定能適應」、「同感，25年底辭職約兩周，工作好難找」、「老實說現在雙北設計工作真的很難找，案子變少、公司也不太敢補人，所以不是你特別衰，是整個市場都在撐」，也有網友鼓勵原PO，「加油，我也是設計師，總共待業將近兩年，第一年先休息和學新技能，從去年二月開始找，也是找了一年，到前幾天才終於找到一個看起來不錯的，期間也是偶爾會焦慮到哭，但盡量專注在充實自己上面，好工作真的值得等待」。

不少網友也點出農曆年後才會有大量的職缺釋出「沒事，過年前比較難找，我待業一年從去年7月找到現在還沒有下落，多投點或者整理整理自己的作品集」、「過年後吧，大部分職缺都在過年後…再等等看」、「不要煩惱，有時候緣分沒有到而已，年前台商本來就比較少工作，大家都想撐到年後，持續學習新的的東西充實自己才是真的」、「年前本來就不好找，大家都在等年終、等過年，年後機會比較多」。

