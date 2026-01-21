他不貪圖不屬於自己的東西⋯用十年把100萬變50億，年化投資報酬率>50%！
買股之前，我會充分評估公司的價值，買股當下先算出適當的目標股價和預期報酬。即便如此，我幾乎沒有達成目標股價後、賣在頂點的時候。不但無法像股民常講的賣在肩部，反而時常賣在頸線。
有人會取笑我，明明能夠賺更多錢卻做不到。然而，我不喜歡像是榨汁，硬是要擠出最後一滴，以強求獲利。長期投資下來，我意識到，那樣做並不能帶來可觀利潤。就算股價看似仍會上漲，只要到達目標股價就該賣掉，因為達到我設定的價值時，就是我獲利的時機。
就算知道會繼續漲，達到目標價就選擇賣出
我在2001年投資的高麗開發（Korea Development Corporation，2020年7月被Samho股份有限公司合併，更名為Daelim建設。之後Daelim建設於2021年3月將公司名稱改為DL建設）便是其中一例。
90年代後期，營建業景氣轉繁榮。但高麗開發早於1098年巨濟島古縣灣填海工程期間破產，被併入Daelim集團。在這之後，巨濟島的重工業開始發展，地價水漲船高。公司本身經營穩定，發行資本高達300億韓元（約合新台幣7.5億元），盈利則超過100億韓元（約合新台幣2.5億元）。股價面額（5000韓元）落在最低點時，也有500韓元左右的股息。面額的基本配息報酬率有10％，殖利率有15％至20％。
經由拜訪龍山總公司，我發現公司管理非常透明，也幾乎沒有負債，認為這家公司一定能夠穩定創造收益。除了作為製造業，資產中擁有大量相當於存貨的不動產。法院監管期間，於債權銀行的強烈干預下完成重組，財務狀況非常簡單、健全，員工滿意度也很高。在我心目中高麗開發的股價落在2萬至2.5萬韓元之間。
從2001年起，我開始買進他們的股票。當時買入價格在3200至7000韓元區間，期間因為911恐攻，股價曾跌至5000韓元左右。我將其視為一個機會，大量買進並開始等待時機。三不五時就拜訪總公司、古縣灣基地，以及開發溫泉的天安，和當地所長們聊天、喝酒，還拿出所有權狀。因此，我變得比公司員工更了解公司狀況。起初我將目標價值設定於2萬元，但由於公司頻繁有償增資，實際收益約1.5萬元左右。公司增資後，積極舉辦說明會並對機構銷售，致力於刺激股價，股價便因應上漲。
不過，我的務農計畫僅止於此。當收穫的時刻到來，便該賣掉股票分享成果，另尋其他公司投資。我雖然知道它仍會上漲，還是果斷賣出，此後不再留戀，只留下對獲得報酬的感謝。
重要的是，對達成原本期待的報酬「心存感激」。在賣股後上漲的部分，都不屬於我。我只要將獲得的報酬再投資其他的好公司就行。在那之後，高麗開發股價漲到4萬韓元左右。原本應可得到更多獲利，這樣的結果算是判斷錯誤嗎？現在看來的確會這麼認為，但是如果回到那個時候，我還是會做相同的決定。
高麗開發獲利了結後，我買了KCC建設（KCC E&C）的股票。它的流通股本比例高，每年獲利約有300億至400億韓元（約合新台幣7.5億～10億元），股息殖利率也很高。當時我是這麼判斷的，增資前雖然是高麗開發的價值看起來比較高，但之後KCC建設更勝一籌。高麗開發是我首次投資的營建股，學習過程中進而發現KCC建設。基於是第一次買營建股，非常用心研究。大量學習後，明白了建設公司運作和獲利的方式，也因此得以投資該公司。
公司就像生命體，如果無法隨著環境變遷而進步，就只能退化。所以我不推薦買股後，毫無目標擱置的那種「長期投資」。與公司合作期間，股價能夠達成我設定的價值就足夠了。如果獲利脫離自己設定的判斷標準和原則，將不再屬於我。假如尚未研究的公司股價上漲，也不屬於我。只要這樣思考，就不會浪費不必要的情緒，對下一次的投資也會有顯著的正面影響。
變動的不是股價，是人心
股價永遠都在變，而且很多時候沒有原因，畢竟公司價值也不是每天改變。只要不賣出股票就不會實現損益，股價波動只是一種日常。
但是很奇怪的，我們的內心很容易被股價影響。股價上漲，心情就會變好；股價下跌，則會變得沮喪。股價若是上漲，便開心的請朋友喝一杯，或爽快買下曾猶豫是否該買的東西。股價要是下跌，就好像世界末日來臨，不停嘆息。
有時候，股價會無端上下起伏。同一支股票昨天分明上漲1.5％，今天卻跌了1.5％，這並不是公司昨天產品賣得很好，今天少賣1.5％的關係。偶爾也有股票缺乏利多消息，卻持續上漲一個月，然後突然間打回原形。甚至昨天漲停板的個股，今天也可能暴跌跌停。所以只要安然面對「股價老是上上下下」這件事即可。
投資人當然該確認檢查暴跌或暴漲的根本原因是否源於公司。可是，如果定期與公司交流，清楚知道正逐漸達成目標價，就不需要被波動的股價動搖。
隨著股價波動，內心也隨之動搖的原因，在於您不是在投資一家公司，而是熱衷於買賣交易的行為。假如有一家餐廳對自己的菜單和行銷都很有自信，會因為今天下雨客人變少就決定關門嗎？當然不會。然而，當缺乏和投資的公司共同經營的心態時，就很容易動搖。
我經常拜訪工作現場和員工交流，充分溝通。往往會因為沒有一次買進想要的數量，結果股價快速飛漲而惋惜。反之，如果有尚未買齊的股票價格下跌，就會很開心。不過已經買完，股價卻下跌時，心情也不會太愉快。我認為自己並未表露情緒，我太太卻說能從我微妙的心境變化中感覺到。但是，我的情緒波動轉眼就會消失。
若不能在股價波動時堅定心志，就很難擺脫人云亦云、跟風買賣這種盲從他人的投資方式。穩定動搖的內心唯一的方法，就是多了解我投資的公司。
從能放膽去做的金額入門
如同許多專家的忠告，我也建議「絕對不要借錢投資」。不是因為股票是伴隨風險的資產，而是因為股市投資具有相當的波動性，因此心理因素極端重要。假如不是以閒置資金投資，而是利用貸款、有急用的大筆資金或生活費，將難以維持心理平衡。
股市投資屬於一種積極的投資方式，有損失本金的風險。無論再怎樣反覆思量，或投資經過長期一定會成長的公司，某些特定區間內的股價仍有機會下跌。
即便公司表現良好，也可能因外部因素影響而暫時下跌。有時候，下跌或橫向盤整趨勢會延續一段時間。有能力的公司最終能挽回損失，重新向上。但是，若投資人的資金來自貸款或急用資金，就等不了。而會被「舉債投資」誘惑，肇因於人們想以超越現有資金的金額投資，貪圖在短期間內就能賺到更多錢。但世界並沒有這麼簡單，絕對不要操之過急。
《投資的絕對原則：韓國股神簡單又心安的農夫投資法》☛立即購書：商周Store、博客來
責任編輯：倪旻勤
核稿編輯：陳瑋鴻
看更多商業周刊內容
台積電會回到600嗎？還能買嗎？樂活大叔：不要再買台積電了，除非你是這3種人
「人人都說這家公司好，就不是好公司！」霍華馬克斯如何用「第二層思考」打敗大盤？
買股票不只有賺或賠！想通，就能掌握致富原則
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 158
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 30
拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼
「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 54
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 17
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 18
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 328
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 215
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 215
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 37
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 73
強烈冷氣團發威！今晚全台急凍「最劇烈時段」曝光 體感會更冷
今（20）日隨著強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，清晨北部及宜蘭低溫約14至16度，中南部及花東16至18度，白天北部及宜蘭高溫只有15至17度，且到了晚上，各地溫度會進一步下降。對此，氣象粉專也示警，冷空氣最劇烈時段還沒到。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 30
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 151
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 28
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 8
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 15
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100
謝步智觀點》歐洲美國「離婚」中! 川普併格陵蘭恐只是幌子 真正目的是「這個」…
[Newtalk新聞] 美國總統川普 2.0 上台之初，講了要把加拿大、格陵蘭和巴拿馬運河放入他的「購物車」併入美國版圖，剛開始，大家都認為他在說笑，除了惹來當事國的抗議外，沒太多人把他當一回事。 直到他對全球大徵稅，搞到世界經濟大亂，還在今年初入侵了委內瑞拉，抓走了人家的總統馬杜洛，各國才被嚇到，驚覺他是認真的。 尤其是在抓了馬杜洛後，川普又嗆聲說要併吞格陵蘭，這引起了歐洲國家極大的憤怒，甚至舉行聯合軍演，表態要保護丹麥的主權完整。 要知道，格陵蘭是丹麥地的屬地，丹麥是北約的一員，美國更是北約的老大。依據北約憲章第五條，同盟國有共同防禦的義務。現在，同屬「盟邦」的老大突然要吞併其中小弟的家產，其他成員國該「共同防禦」誰呢? 針對美國川普政府試圖掌握格陵蘭一事，多個歐洲國家派遣部隊前往格陵蘭舉行聯合演習，試圖保衛格陵蘭的主權。 圖：翻攝自 騰訊網 包明說 川普要「強娶」格陵蘭，可來文的、也可來武的。文的就是花錢買，只要價錢合理，雙方你情我願，大家都沒話說；武的就是派軍隊，那可就麻煩大了。 北約一旦鬧內鬨，自己人打自己人，鬧事的又是老大，沒人可以制止，那這個維護歐洲安全的組織就會土崩瓦解新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 62
又有共諜落網！「這政黨」幹部接受中國招待還介選 法院出手重判
即時中心／高睿鴻報導為達統戰目的，中共惡意滲透台灣的手段越來越多元，甚至將魔爪伸進民間；為此，台灣政府及檢調系統近日積極肅清匪諜，並讓法院定奪相關案件。高院最近就接獲1案，得知「統一聯盟黨」屏東分會會長張存逢、總幹事黃榮德，不僅在2024年總統大選期間，與中國台辦官員密切聯繫、更接受落地招待、低價餐飲及旅遊等，換取事後協助宣傳、支持國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。高院審酌後，對兩人均維持4年6月有期徒刑原判。民視 ・ 1 天前 ・ 97