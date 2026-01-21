他不貪圖不屬於自己的東西⋯用十年把100萬變50億，年化投資報酬率>50%！

買股之前，我會充分評估公司的價值，買股當下先算出適當的目標股價和預期報酬。即便如此，我幾乎沒有達成目標股價後、賣在頂點的時候。不但無法像股民常講的賣在肩部，反而時常賣在頸線。

有人會取笑我，明明能夠賺更多錢卻做不到。然而，我不喜歡像是榨汁，硬是要擠出最後一滴，以強求獲利。長期投資下來，我意識到，那樣做並不能帶來可觀利潤。就算股價看似仍會上漲，只要到達目標股價就該賣掉，因為達到我設定的價值時，就是我獲利的時機。

就算知道會繼續漲，達到目標價就選擇賣出

我在2001年投資的高麗開發（Korea Development Corporation，2020年7月被Samho股份有限公司合併，更名為Daelim建設。之後Daelim建設於2021年3月將公司名稱改為DL建設）便是其中一例。

90年代後期，營建業景氣轉繁榮。但高麗開發早於1098年巨濟島古縣灣填海工程期間破產，被併入Daelim集團。在這之後，巨濟島的重工業開始發展，地價水漲船高。公司本身經營穩定，發行資本高達300億韓元（約合新台幣7.5億元），盈利則超過100億韓元（約合新台幣2.5億元）。股價面額（5000韓元）落在最低點時，也有500韓元左右的股息。面額的基本配息報酬率有10％，殖利率有15％至20％。

經由拜訪龍山總公司，我發現公司管理非常透明，也幾乎沒有負債，認為這家公司一定能夠穩定創造收益。除了作為製造業，資產中擁有大量相當於存貨的不動產。法院監管期間，於債權銀行的強烈干預下完成重組，財務狀況非常簡單、健全，員工滿意度也很高。在我心目中高麗開發的股價落在2萬至2.5萬韓元之間。

從2001年起，我開始買進他們的股票。當時買入價格在3200至7000韓元區間，期間因為911恐攻，股價曾跌至5000韓元左右。我將其視為一個機會，大量買進並開始等待時機。三不五時就拜訪總公司、古縣灣基地，以及開發溫泉的天安，和當地所長們聊天、喝酒，還拿出所有權狀。因此，我變得比公司員工更了解公司狀況。起初我將目標價值設定於2萬元，但由於公司頻繁有償增資，實際收益約1.5萬元左右。公司增資後，積極舉辦說明會並對機構銷售，致力於刺激股價，股價便因應上漲。

不過，我的務農計畫僅止於此。當收穫的時刻到來，便該賣掉股票分享成果，另尋其他公司投資。我雖然知道它仍會上漲，還是果斷賣出，此後不再留戀，只留下對獲得報酬的感謝。

重要的是，對達成原本期待的報酬「心存感激」。在賣股後上漲的部分，都不屬於我。我只要將獲得的報酬再投資其他的好公司就行。在那之後，高麗開發股價漲到4萬韓元左右。原本應可得到更多獲利，這樣的結果算是判斷錯誤嗎？現在看來的確會這麼認為，但是如果回到那個時候，我還是會做相同的決定。

高麗開發獲利了結後，我買了KCC建設（KCC E&C）的股票。它的流通股本比例高，每年獲利約有300億至400億韓元（約合新台幣7.5億～10億元），股息殖利率也很高。當時我是這麼判斷的，增資前雖然是高麗開發的價值看起來比較高，但之後KCC建設更勝一籌。高麗開發是我首次投資的營建股，學習過程中進而發現KCC建設。基於是第一次買營建股，非常用心研究。大量學習後，明白了建設公司運作和獲利的方式，也因此得以投資該公司。

公司就像生命體，如果無法隨著環境變遷而進步，就只能退化。所以我不推薦買股後，毫無目標擱置的那種「長期投資」。與公司合作期間，股價能夠達成我設定的價值就足夠了。如果獲利脫離自己設定的判斷標準和原則，將不再屬於我。假如尚未研究的公司股價上漲，也不屬於我。只要這樣思考，就不會浪費不必要的情緒，對下一次的投資也會有顯著的正面影響。

變動的不是股價，是人心

股價永遠都在變，而且很多時候沒有原因，畢竟公司價值也不是每天改變。只要不賣出股票就不會實現損益，股價波動只是一種日常。

但是很奇怪的，我們的內心很容易被股價影響。股價上漲，心情就會變好；股價下跌，則會變得沮喪。股價若是上漲，便開心的請朋友喝一杯，或爽快買下曾猶豫是否該買的東西。股價要是下跌，就好像世界末日來臨，不停嘆息。

有時候，股價會無端上下起伏。同一支股票昨天分明上漲1.5％，今天卻跌了1.5％，這並不是公司昨天產品賣得很好，今天少賣1.5％的關係。偶爾也有股票缺乏利多消息，卻持續上漲一個月，然後突然間打回原形。甚至昨天漲停板的個股，今天也可能暴跌跌停。所以只要安然面對「股價老是上上下下」這件事即可。

投資人當然該確認檢查暴跌或暴漲的根本原因是否源於公司。可是，如果定期與公司交流，清楚知道正逐漸達成目標價，就不需要被波動的股價動搖。

隨著股價波動，內心也隨之動搖的原因，在於您不是在投資一家公司，而是熱衷於買賣交易的行為。假如有一家餐廳對自己的菜單和行銷都很有自信，會因為今天下雨客人變少就決定關門嗎？當然不會。然而，當缺乏和投資的公司共同經營的心態時，就很容易動搖。

我經常拜訪工作現場和員工交流，充分溝通。往往會因為沒有一次買進想要的數量，結果股價快速飛漲而惋惜。反之，如果有尚未買齊的股票價格下跌，就會很開心。不過已經買完，股價卻下跌時，心情也不會太愉快。我認為自己並未表露情緒，我太太卻說能從我微妙的心境變化中感覺到。但是，我的情緒波動轉眼就會消失。

若不能在股價波動時堅定心志，就很難擺脫人云亦云、跟風買賣這種盲從他人的投資方式。穩定動搖的內心唯一的方法，就是多了解我投資的公司。

從能放膽去做的金額入門

如同許多專家的忠告，我也建議「絕對不要借錢投資」。不是因為股票是伴隨風險的資產，而是因為股市投資具有相當的波動性，因此心理因素極端重要。假如不是以閒置資金投資，而是利用貸款、有急用的大筆資金或生活費，將難以維持心理平衡。

股市投資屬於一種積極的投資方式，有損失本金的風險。無論再怎樣反覆思量，或投資經過長期一定會成長的公司，某些特定區間內的股價仍有機會下跌。

即便公司表現良好，也可能因外部因素影響而暫時下跌。有時候，下跌或橫向盤整趨勢會延續一段時間。有能力的公司最終能挽回損失，重新向上。但是，若投資人的資金來自貸款或急用資金，就等不了。而會被「舉債投資」誘惑，肇因於人們想以超越現有資金的金額投資，貪圖在短期間內就能賺到更多錢。但世界並沒有這麼簡單，絕對不要操之過急。

